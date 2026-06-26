La ROSS cierra su temporada de abono con un programa de "raíz andaluza" en el Maestranza de Sevilla

Lucas Macías dirige a los músicos de la Sinfónica - ROSS

SEVILLA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) presenta los días 2 y 3 de julio a las 20,00 horas el programa 'Sinfónico 15: Sortilegio y farsa' en el Teatro de la Maestranza, una cita con la que se cierra la temporada de abono 2025-2026. Como broche final al ciclo sinfónico, la orquesta propone una "velada de marcado carácter español" que reúne algunas de las páginas más emblemáticas del repertorio de Manuel de Falla y Joaquín Turina, "en un recorrido donde la tradición, la teatralidad y la riqueza orquestal se funden para celebrar el cierre de curso".

El eje del concierto lo constituyen las dos grandes partituras escénicas de Manuel de Falla: 'El amor brujo' (versión de 1925) y las suites número 1 y número 2 de 'El sombrero de tres picos', obras en las que el compositor gaditano "eleva el lenguaje del folklore andaluz a una dimensión universal", destaca la Sinfónica en una nota de prensa.

En 'El amor brujo', la ROSS contará con la participación de la cantaora Marina Heredia quien interpretará una partitura que está construida en torno al misterio, el deseo y el ritual. Por su parte, en la pieza de 'El sombrero de tres picos' presenta las versiones orquestales independientes que creó Manuel de Falla a partir de su ballet.

El programa se completa con 'El castillo de Almodóvar', suite para orquesta y arpa de Joaquín Turina, una obra en la que el compositor sevillano "evoca paisajes y atmósferas con su inconfundible lenguaje impresionista".

La interpretación contará con la participación de la arpista Daniela Iolkicheva, solista de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. Al frente de la formación estará Lucas Macías, director titular de la ROSS que cierra con este programa su primera temporada de abono al frente de la orquesta.

Por otro lado, 'Canta con la ROSS' tendrá lugar el 15, 16 y 17 de julio dentro del ciclo 'Feeling ROSS', donde los aficionados podrán participar junto a los músicos profesionales de la orquesta, tras meses de preparación.