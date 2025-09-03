La ROSS inicia este jueves su temporada en Sevilla con un concierto divulgativo a "precios populares" dedicado a Mahler

SEVILLA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) iniciará su nueva temporada de conciertos 2025/2026 este jueves 4 de septiembre en el Teatro de la Maestranza con un programa dedicado a Gustav Mahler que lleva por título 'Mahler y la belleza', un concierto que forma parte del ciclo 'Feeling ROSS' y permite a los aficionados "disfrutar de uno de los compositores más apasionantes del último siglo", con un concierto divulgativo a precios populares.

Según ha informado la Orquesta en una nota, la batuta estará en manos de la directora gaditana Irene Delgado y contará con la participación de la mezzosoprano Alicia Naranjo, ganadora del Premio ROSS en el Certamen de Nuevas Voces de Sevilla 2024.

Además, tendrá un "marcado tono divulgativo", ya que la directora Irene Delgado, ofrecerá explicaciones en vivo que "facilitarán a los asistentes claves para disfrutar con mayor profundidad las tres sinfonías completas programadas en la temporada".

El concierto es la antesala de la temporada de abono, que arrancará una semana más tarde, con la Sinfonía no 2 de Mahler, y "anuncia el protagonismo del gran compositor austriaco" en la nueva temporada de la ROSS, en la que también se interpretarán su Sinfonía no5 en el séptimo programa de abono y la Sinfonía no6 'Trágica' en el decimocuarto.

El programa se completará con un ciclo de actividades divulgativas titulado 'Mahler y la belleza' que incluye dos conferencias impartidas por el maestro Lucas Macías, coincidiendo con los conciertos de Mahler que dirigirá dentro del ciclo sinfónico para ofrecer "al público un recorrido formativo destinado a profundizar en la riqueza del sinfonismo postromántico".

El concierto inaugural se abrirá con 'Blumine', una "delicada" página orquestal de juventud que Mahler concibió inicialmente como parte de su 'Primera Sinfonía'. A continuación sonará 'Lieder eines fahrenden Gesellen', el primer "gran ciclo de canciones" que Mahler escribió inspirado en su propia experiencia vital con el amor no correspondido. Por su parte, el programa continuará con 'Urlicht', el cuarto movimiento de la Sinfonía no2 Resurrección.

Como colofón, el público escuchará el "célebre" 'Adagietto' de la Sinfonía no5, una de las páginas "más emblemáticas del compositor" y el 'Rondo-Finale' de la misma sinfonía, un "movimiento de energía desbordante" en el que Mahler "despliega todo su poder sinfónico" y cierra la obra con un "estallido de vitalidad y esperanza".