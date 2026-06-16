La ROSS pone a la venta las entradas para todos los conciertos de su ciclo 'Sinfónico' en Sevilla

Músicos de la ROSS en una foto de archivo - ROSS

SEVILLA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) pone a la venta este martes, 16 de junio, las entradas sueltas para los conciertos de su ciclo 'Sinfónico', eje principal de su temporada 2026-2027. Este programa está integrado por 15 programas de abono, equivalentes a 30 conciertos, e incluye grandes obras como 'El Mesías' de Händel y la 'Sinfonía número 1 de Mahler', además de composiciones de autores como Prokófiev, Glazunov o Wagner.

Bajo el lema 'Contrastes', la nueva temporada plantea un itinerario musical amplio y variado, en el que conviven las grandes partituras del repertorio clásico con propuestas contemporáneas. Uno de los ejes fundamentales será la figura de Beethoven, con motivo del 200 aniversario de su fallecimiento, en una programación que contará con la dirección del director titular de la ROSS, Lucas Macías, junto a destacados directores invitados de prestigio internacional como Eun Sun Kim, Kirill Karabits, Nuno Coelho, Martyna Pastuszka, Jaume Santonja, Shi-Yeon Sung o György Györiványi Ráth, detalla en una nota de prensa.

La temporada comenzará con la interpretación de la 'Misa de Réquiem' de Giuseppe Verdi, dirigida por Lucas Macías, que contará con un elenco vocal internacional de primer nivel formado por Masabane Cecilia Rangwanasha, Silvia Tro Santafé, Enea Scala y Marko Mimica, además de la participación del Coro del Teatro de la Maestranza.

A lo largo del ciclo sinfónico se ofrecerán títulos "de gran envergadura" como 'El Mesías', de Händel, la 'Sinfonía número 7 de Bruckner', 'Don Quijote', de Richard Strauss o 'Cuadros de una exposición', de Mussorgski/Ravel. El repertorio se completará con las sinfonías número 5 y número 9 de Shostakóvich.

También figuran piezas como 'Las danzas fantásticas' de Turina, el 'Concierto para violonchelo y orquesta de Lutoslawski' o 'Las cuatro estaciones recombinadas' de Vivaldi, en la versión de Max Richter, que la ROSS interpretará por primera vez en Sevilla tras su "gran éxito" internacional.

El programa incorpora, además, una "firme apuesta" por la creación actual, con el estreno absoluto de dos obras: una del compositor Alberto Carretero y la versión sinfónica de una pieza de Borja Mariño. A ello se suma el estreno en España de una composición de Ivan Karabits, "reforzando el diálogo entre repertorio histórico y nuevas creaciones".

Completan este apartado el homenaje de Josep Planells al músico barroco valenciano Joan Cabanilles en Contrafactum, y la obra 'Estructura I', del compositor David Moliner.

CICLO 'FEELING ROSS'

Además, la ROSS mantiene disponibles las entradas para el ciclo 'Feeling ROSS', que reúne algunas de las citas más destacadas de la temporada. Entre ellas, los conciertos de Navidad y Año Nuevo en el Teatro de la Maestranza; 'Lo Mejor de los Musicales' y 'Reza Sevilla', en Fibes; y 'Noches en los Jardines del Alcázar', que consiste en un concierto especial por el 150 aniversario del nacimiento de Manuel de Falla, con Javier Perianes en el Patio de la Montería.

A esta programación se suma también una 'Gala de Zarzuela' en el Teatro Lope de Vega, protagonizada por la soprano sevillana de proyección internacional Leonor Bonilla. También permanece abierto el periodo de reserva de plazas para las sesiones escolares.

Las entradas para cada concierto del ciclo 'Gran Sinfónico' ya están disponibles. Asimismo, continúa activo el proceso de renovación y adquisición de abonos para la temporada 2026/2027, que se desarrollará entre septiembre de 2026 y julio de 2027 en el Teatro de la Maestranza. Los abonos pueden renovarse o adquirirse por teléfono, de manera presencial en la taquilla del Teatro o a través de la zona personal de la web de la ROSS ('www.rossevilla.es').