Componentes de la ROSS que ofrecerán el segundo concierto del ciclo de cámara bajo el título 'Talento oculto' - ROSS

SEVILLA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) continúa su ciclo de cámara de la temporada 2026/27 con el concierto 'Talentos ocultos. Quintetos de cuerda', una propuesta que invita a descubrir composiciones de tres autores que, "pese a su relevancia en la historia de la música, han quedado en un segundo plano dentro del repertorio habitual". La cita tendrá lugar el domingo 22 de noviembre, a las 12,00 horas, en el Espacio Turina.

El programa plantea un recorrido por obras de Luigi Boccherini, Adolphe Blanc y Franz Paul Lachner. Los tres compositores desarrollaron una producción musical de interés, pero distintas circunstancias históricas y la evolución de los gustos musicales hicieron que parte de sus creaciones perdiera presencia en los escenarios, informa la Sinfónica en una nota de prensa.

A través de este concierto, la ROSS propone recuperar estos nombres y acercar al público un repertorio menos frecuente en las programaciones de música de cámara.

La primera obra será el Quinteto para cuerdas número 3 en Re mayor, Op. 39, de Luigi Boccherini (1743-1805). Compositor y violonchelista italiano, Boccherini desarrolló una parte fundamental de su producción en el ámbito de la música de cámara. Su catálogo incluye numerosos quintetos, en los que exploró distintas combinaciones instrumentales y las posibilidades expresivas de los instrumentos de cuerda.

A continuación, se interpretará el Quinteto para cuerdas número 3 en Re mayor, Op. 21, de Adolphe Blanc (1828-1885). Este compositor y violinista francés desarrolló su carrera en el París del siglo XIX y dedicó una parte importante de su actividad creativa a la música de cámara.

Aunque durante su época sus composiciones tuvieron reconocimiento, su nombre ha ido perdiendo presencia en los programas actuales. Su producción permite acercarse a una tradición musical en la que el quinteto de cuerda ocupó un lugar destacado como espacio de experimentación y diálogo entre intérpretes.

El programa concluirá con el Quinteto de cuerda, Op. 121, de Franz Paul Lachner (1803-1890). Compositor y director de orquesta alemán, Lachner fue una figura relevante de la vida musical de su tiempo y mantuvo relación con algunos de los principales músicos del Romanticismo. Su obra abarca distintos géneros, desde la música sinfónica hasta la vocal e instrumental.

El concierto estará interpretado por cinco profesores de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla: Pablo Flores Regidor y Arabela de Miguel Robledo, (violines); Jerome Ireland, (viola); Ivana Radakovich Radovanovich, (violonchelo); y Vicente Fuertes Gimeno, (contrabajo).