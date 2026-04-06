La ROSS reivindica en Sevilla el legado de Fanny Mendelssohn bajo la dirección de Lucas Macías

Concierto de la ROSS bajo la dirección de Lucas Macías, en foto de archivo. - ROSS

SEVILLA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) celebra el jueves 9 y el viernes 10 de abril, en el Teatro de la Maestranza, su décimo concierto de la temporada de abono, una propuesta "que pone el foco en la figura de Fanny Mendelssohn, compositora fundamental del Romanticismo", cuya obra "ha sido históricamente relegada" bajo la sombra de su hermano Felix Mendelssohn.

Con el título 'Fanny y Felix', el programa subraya "el enorme legado artístico" de esta compositora alemana, "injustamente olvidada y silenciada a causa de las restricciones sociales de la época". El concierto estará dirigido por Lucas Macías, director titular de la ROSS, cuya trayectoria al frente de la formación sevillana continúa consolidando "una línea artística sólida y ambiciosa", señala la ROSS en un comunicado.

Junto a él, destaca la presencia de la soprano Chen Reiss, artista residente de la presente temporada, la soprano Auxiliadora Toledano y el tenor Filip Filipovic, junto al Coro de la Orquesta Ciudad de Granada, dirigido por Héctor Eliel Márquez.

El programa se abre con una selección de canciones de Fanny Mendelssohn, presentadas en el arreglo de Tal-Haim Samnon. Estas piezas --entre ellas 'Die Mainacht', 'Dämmrung senkte sich von oben', 'Die frühen Gräber' y 'Gondellied'-- "revelan la sensibilidad lírica y la profundidad expresiva de una compositora cuya obra, íntima y refinada, conecta con la mejor tradición del lied romántico".

A continuación, sonará la obertura 'Las Hébridas, Op. 26', conocida como 'La cueva de Fingal', de Felix Mendelssohn. Inspirada en los paisajes escoceses, esta obra es un "ejemplo magistral de evocación musical de la naturaleza". A través de un lenguaje orquestal "sugerente y dinámico", Mendelssohn recrea el movimiento del mar y la atmósfera misteriosa de la cueva, convirtiendo la pieza "en uno de los grandes hitos del repertorio sinfónico temprano del Romanticismo".

El programa incluye también la escena dramática 'Infelice! Già dal mio sguardo, Op. 94', una "intensa composición para soprano y orquesta" en la que Felix Mendelssohn despliega un lenguaje "profundamente teatral". La obra exige una "gran capacidad expresiva" de la solista, alternando momentos de lirismo contenido "con pasajes de gran virtuosismo y dramatismo, en un diálogo constante con la orquesta".

Como cierre, la ROSS interpretará la 'Sinfonía nº 2 en si bemol mayor, Op. 52, Lobgesang'. "Esta monumental partitura, a medio camino entre la sinfonía y el oratorio, combina secciones puramente orquestales con un imponente final coral".