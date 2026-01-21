La ROSS de Sevilla abre el plazo de inscripción para cantar junto a la orquesta en un proyecto coral participativo

Imagen del proyecto 'Cantar con la ROSS' organizado por la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. - REAL ORQUESTA SINFÓNICA DE SEVILLA

SEVILLA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) ha abierto este miércoles el plazo de inscripciones para todas aquellas personas interesadas en formar parte de un coro, recibir formación vocal especializada, asistir a los ensayos e interpretar, junto a los músicos de la orquesta, algunos de los coros más célebres de la historia de la ópera en el Teatro de la Maestranza.

Según ha informado la entidad en una nota, 'Canta con la ROSS' es el nombre de este proyecto que culminará con tres conciertos que se celebrarán los días 15, 16 y 17 de julio de 2026, en los que los participantes interpretarán fragmentos corales de óperas tan populares como 'Carmen' de Bizet, 'Aida y Nabucco' de Verdi o 'Turandot' de Puccini, entre otras obras emblemáticas del repertorio operístico.

Bajo este contexto, ha reseñado que esta iniciativa da continuidad a la experiencia desarrollada la pasada temporada, cuando la ROSS impulsó un proyecto similar para la interpretación de la Novena Sinfonía de Beethoven, "una de las obras más importantes de la historia de la música", en el que participaron más de 500 personas.

De este modo, ha indicado que las personas interesadas en formar parte de la experiencia deben inscribirse a través de la web oficial de la ROSS antes del 8 de febrero. Posteriormente, participarán en un encuentro con los directores del proyecto, que llevarán a cabo un proceso de selección individual.

No es necesario contar con experiencia musical previa, aunque las personas seleccionadas deberán comprometerse a participar en todos los ensayos previstos entre los meses de marzo y julio de 2026, además de recibir la formación vocal correspondiente.

Con esta propuesta, la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla refuerza "su compromiso" con la divulgación musical, acercando la música sinfónica y operística al público y "brindando la oportunidad de vivirla desde dentro".