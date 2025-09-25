La ROSS de Sevilla pone a la venta el abono para el ciclo de música de cámara con 12 conciertos los domingos

Archivo - Concierto del ciclo de cámara de la ROSS. En Imagen de archivo. - ROSS - Archivo

SEVILLA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Desde este jueves 25 de septiembre, la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) ha puesto a disposición del público el abono del ciclo de Música de Cámara, que podrá adquirirse hasta el 25 de octubre.

Según ha informado la entidad en una nota de prensa, este abono supone un ahorro del 40% sobre el precio de las entradas sueltas y da acceso a los doce conciertos programados entre el 26 de octubre de 2025 y el 24 de mayo de 2026, todos ellos los domingos a las 12,00 horas en la Sala Silvio del Espacio Turina.

El ciclo de Música de Cámara es "una de las citas más valoradas por el público sevillano, que temporada tras temporada llena la sala para escuchar a los profesores de la ROSS en diferentes agrupaciones".

En esta temporada "hay que destacar varios conciertos que ofrecen un mayor número de obras que aportan variedad, una relevante presencia de los instrumentos de viento madera en combinación con las cuerdas, y un decidido protagonismo de conjuntos de viento metal, que amplia el tradicional concepto de música de cámara asociada a la cuerda".

Todos los conciertos serán interpretados por formaciones integradas por profesores de la Sinfónica, salvo el sexto programa en el que los interpretes serán jóvenes talentos emergentes gracias a la colaboración de la asociación Juventudes Musicales de Sevilla con la ROSS.

Habrá conciertos dedicados a grandes maestros, a compositoras en el Día de la Mujer, y repertorios más festivos como el de Navidad. El abono tiene un precio único de 116 euros. Las entradas individuales, con un precio único de 16 euros, también están ya disponibles.

Los menores de 30 años, por su parte, podrán adquirir las entradas sueltas con un descuento del 50%. Tanto los abonos como las entradas pueden adquirirse en el punto de venta oficial del ICAS y en las taquillas del Teatro Lope de Vega, ha informado la Orquesta.