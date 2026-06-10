Una rotonda en el polígono Carretera Amarilla de Sevilla reconoce a Manuel Barea por su trayectoria empresarial

El alcalde inaugura una rotonda en el polígono Carretera Amarilla dedicada a Manuel Barea - AYTO DE SEVILLA

SEVILLA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha inaugurado este miércoles la nueva denominación de una glorieta en el Polígono Industrial Carretera Amarilla (PICA) con el nombre del empresario sevillano Manuel Barea, actual presidente de honor del Grupo Barea, reconociendo "su contribución directa al crecimiento económico local, la generación de empleo y la consolidación logística de la capital andaluza a lo largo de las últimas décadas".

"El éxito empresarial de Manuel Barea no es producto del azar, es la suma matemática de miles de madrugones, de contratos comerciales cumplidos a rajatabla y de un profundo respeto al cliente a lo largo de más de ochenta años de historia", ha señalado Sanz durante la inauguración, tal como destaca el Consistorio en un comunicado.

Durante su intervención ante representantes empresariales, el alcalde ha destacado que Barea "ha liderado la expansión de una compañía familiar fundada en 1941 hasta superar los 200 millones de euros de facturación. En la actualidad, el grupo mantiene más de 200 empleos directos y gestiona de manera eficiente 90.000 metros cuadrados de instalaciones productivas, eso es un logro que hay que poner de ejemplo de la mejor Sevilla".

Sanz ha subrayado que "una ciudad que no cuida ni protege sus espacios productivos es una ciudad sin brújula económica. Por eso, hemos puesto fin a años de parálisis administrativa ejecutando una inversión sin precedentes en nuestros polígonos: 7.362.313 euros a lo largo de los tres años del actual mandato para renovar las infraestructuras logísticas".

Así, ha explicado que en el ejercicio 2025, el Ayuntamiento destinó más de 2,2 millones de euros a este fin, destacando la finalización de la reurbanización integral de las calles Rafael Beca Mateos y Economía, que supuso un desembolso público cercano a los 800.000 euros. Siguiendo esta hoja de ruta técnica, consensuada previamente con APES, para el presente año 2026 ya se ha licitado un importante proyecto de reasfaltado en los polígonos Calonge, El Pino, Nuevo Calonge y Store por un importe total superior a los 360.000 euros.

El gobierno local abordará, además, "de manera inminente", nuevas actuaciones "estratégicas" exigidas "históricamente" por el sector del transporte logístico. Entre ellas figuran la reurbanización integral de la avenida Fernández Murube, dotada con casi un millón de euros de presupuesto; la construcción de un nuevo aparcamiento en la calle Roberto Osborne por 231.133 euros; y la rehabilitación de los monopostes corporativos de los parques empresariales con una partida de 270.000 euros.

Sanz ha insistido en que defienden a los inversores y creadores de empleo con una fiscalidad competitiva y con infraestructuras renovadas en los 18 parques empresariales de la ciudad. "Atraer nuevas plataformas logísticas genera riqueza, y esta riqueza se transforma de forma automática en puestos de trabajo estables para los ciudadanos sevillanos", ha concluido.