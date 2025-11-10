RTVA participa en la jornada 'El Parné o Show The Money' en el marco del Festival de Cine Europeo de Sevilla

El responsable de cine de RTVA, Leonardo Sardiña, participa en la jornada 'El Parné o Show The Money'. - RTVA

SEVILLA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Bajo el título 'El Parné o Show The Money', el Festival de Cine Europeo de Sevilla ha organizado esta tarde una jornada en la que ha intervenido activamente Leonardo Sardiña, responsable del departamento de Cine de Radio y Televisión de Andalucía (RTVA).

Durante el transcurso de la misma, celebrada en el Salón Torneo del Hotel NH Plaza de Armas de Sevilla, Sardiña ha hablado de las películas que produce y en las que participa Canal Sur Radio y Televisión, de los criterios que sigue la Agencia Pública andaluza y de por qué Canal Sur se ha convertido en piedra angular para la producción audiovisual de calidad en Andalucía, informa el ente televisivo en un comunicado.

Sardiña, ante un selecto grupo de profesionales del sector, ha expuesto la estrategia de Canal Sur en el mundo del cine español, lo que busca y las maneras de presentar un proyecto para tener las mejores posibilidades de éxito. El acto ha sido moderado por Alejandro Ávila.