Ruiz: La Junta no va a dar "ni un solo paso atrás" en la lucha contra la violencia de género

Actualizado 28/01/2019 16:14:28 CET

DOS HERMANAS (SEVILLA), 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha asegurado este lunes que tanto desde Ciudadanos (Cs) como desde la Junta de Andalucía no se va a dar "ni un solo paso atrás" en la lucha contra la violencia de género, tras el último asesinato de un a mujer en Dos Hermanas (Sevilla).

En la concentración por este motivo en el municipio nazareno, la consejera ha lamentado la muerte de Rosa, una mujer de 69 años, en la tarde del pasado sábado presuntamente a manos de su marido, que confesó el crimen, en la localidad sevillana de Dos Hermanas.

"Es un momento triste y quiero decir a las mujeres que desde Ciudadanos y desde la Junta no vamos a dar ni un solo paso atrás en la lucha contra la violencia de género. Una lucha de hombres y mujeres, unidos por una lacra y terrible tragedia para las mujeres, familias, amigos y para la sociedad", ha expresado.

De esta manera, la consejera ha instado a poner en uso "todos nuestros recursos" y ha llamado a empezar "por la educación", siguiendo por la prevención y la sensibilización. "Se ha avanzado mucho, pero hay que mejorar", ha apuntado.

"Rosa no tenía que haber muerto. ¿Dónde está el fallo? Tenemos que hacer un buen diagnóstico y que no haya ni una sola mujer más que no denuncie", ha señalado, toda vez que ha pedido que "cualquier persona que tenga conocimiento de que alguna mujer padece de algún tipo de violencia, ya sea verbal o física, tiene que denunciar también", porque, a su juicio, "todos somos partícipes en la eliminación de esta lacra".

De igual manera, la consejera, en declaraciones a Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press, ha reconocido que "enterrar a una vecina como Rosa tras un asesinato tan cruel" es la parte "más triste" de su trabajo al frente de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.

Así, Ruiz ha asegurado que la Junta va a ser "la garantía de que se aseguren todas las ayudas, las mejoras y apoyos a las mujeres" y ha insistido que no se va a dar "ni un solo paso atrás en la lucha contra la violencia de género".

Además, ha instado a "no hacer sectarismo" ni a marcar "por ideologías o por siglas", ya que se trata de "una lucha de hombres y mujeres, de la sociedad". La consejera ha repetido que es "inmoral politizar un tema tan grave como la violencia contra las mujeres".

"En mi Consejería no se va hacer y me voy a dejar la piel para que Rosa sea la última asesinada", toda vez que ha señalado que "el 45 por ciento del presupuesto para la protección de las víctimas de violencia de género no se había ejecutado".