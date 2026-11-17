Foto de familia tras la presentación del proyecto de Ryanair en Sevilla, en un acto celebrado en el Hotel Alfonso XIII - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La colaboración con las administraciones local y regional --Ayuntamiento de Sevilla y Junta de Andalucía--, junto a la "muy buena convergencia" con la Autoridad Portuaria, "que ha hecho todo lo que ha estado en sus manos para asegurarse de que la infraestructura esté lista", y las numerosas reuniones en Madrid para aunar este esfuerzo institucional "ha sido lo que ha garantizado la viabilidad de este proyecto para Sevilla y para Andalucía".

Así lo ha afirmado el CEO de Ryanair, Eddie Wilson, este martes en la presentación del futuro centro de mantenimiento y reparación de motores en Sevilla, en una rueda de prensa celebrada en el Hotel Alfonso XIII de la capital andaluza. Un proyecto que ha salido adelante, tal como ha destacado en su intervención "porque las partes implicadas han trabajado juntas y teníamos un calendario real".

"Hemos tardado tiempo no en convencer, sino más bien en demostrar lo serios que éramos con esta iniciativa y nos han respondido bien", ha abundado al respecto. El nuevo centro, de 28.000 m2 y situado en el puerto de Sevilla, se encargará del mantenimiento, reparación y revisión de los motores CFM56-7B y LEAP-1B de Ryanair, desempeñando un "papel clave" para respaldar el crecimiento de la compañía hasta alcanzar una flota de 800 aviones y 300 millones de pasajeros anuales en 2034.

En este sentido, las obras comenzarán a principios de 2027 y se prevé que las instalaciones entren en funcionamiento en 2029. "Tras un riguroso y competitivo proceso de licitación, hemos elegido Sevilla para instalar este primer centro de revisión general de motores. La ciudad ha conseguido esta inversión de 500 millones de euros porque cuenta con el talento en ingeniería, la experiencia aeronáutica y la base industrial que necesitamos".

Asimismo, la aerolínea de bandera irlandesa también pondrá en marcha una nueva Academia de Ingeniería en Sevilla para formar a la próxima generación de ingenieros y técnicos de Ryanair. "Estos son exactamente los empleos altamente cualificados y bien remunerados que Europa debería competir por atraer y retener", ha añadido el CEO de la compañía.

"Creo que las industrias auxiliares van a instalarse aquí para ayudar y no podemos infravalorar nuestra conectividad con toda España; en especial en lugares como Sevilla y Málaga y otros aeropuertos en Andalucía, que la gente los considera como un destino de verano, pero estamos invirtiendo en conexiones aéreas los 12 meses del año", ha subrayado Wilson.

El CEO de la aerolínea ha incidido en el hecho de contar con buenas conexiones entre Sevilla y Londres, donde tienen su sede. "Este taller de motores es un gran avance para nosotros y tenemos un equipo comprometido. Seguiremos invirtiendo en España: tenéis una mano de obra maravillosa en España".