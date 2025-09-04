Sainetes clásicos y visitas teatralizadas protagonizan la agenda cultural de Sevilla en el inicio de septiembre

SEVILLA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Turismo y Cultura, ha informado acerca de la programación cultural disponible entre el 4 y el 10 de septiembre. "Queremos que sea un mes para reencontrarnos con nuestra ciudad a través del arte, el patrimonio y la cultura accesible en espacios emblemáticos", como afirma la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno.

Giraldillo de Comedias trae sainetes llenos de ingenio y tradición como 'Las cosas de Gómez', de Muñoz Seca, y 'Noviazgo, boda y divorcio', de los Hermanos Álvarez Quintero, los días 5, 6 y 7 en la fachada del Museo de Artes y Costumbres Populares, en el Parque de María Luisa, con entrada libre hasta completar aforo, según detalla el Consistorio en una nota de prensa.

Hasta el 20 de septiembre, el Alcázar acoge una nueva edición de las 'Noches en los Jardines', un ciclo de conciertos al aire libre que permite disfrutar de la música en uno de los espacios patrimoniales más emblemáticos de la ciudad. La programación recorre sonidos y tradiciones musicales vinculadas a la historia del recinto: flamenco, música clásica, jazz, fado o barroco, interpretados por artistas nacionales e internacionales en un entorno nocturno privilegiado.

Alquimia Tango Dúo, Sephardica-Músicas de raíz europea Romancero, y Paula Ramírez y Manuel Navarro, junto a Miguelo Delgado Organ Trío, entre otros, actuarán en este emblemático recinto monumental, que también albergará visitas nocturnas teatralizadas, dedicadas este año a la Boda Imperial de Carlos V e Isabel de Portugal, celebrada en 1526 en el propio palacio. Con guion de Alfonso Zurro y la colaboración de Teatro Clásico de Sevilla, las funciones se celebran todos los jueves y viernes hasta octubre.

Por otro lado, las entradas del Festival de Ópera de Sevilla ya están a la venta. Una cita que arranca, en su primera edición, del 25 de septiembre al 12 de octubre y que, en opinión de Angie Moreno, situará a nuestra ciudad "como referente en el circuito lírico internacional".

El actual Archivo Histórico Provincial de Sevilla --antes fue una Alhóndiga medieval, luego un Palacio de Justicia y hasta hogar de una colonia de gatos-- pone a disposición del ciudadano 'El Palacio de los Archivos', una muestra única que recorre siglos de historia urbana, desde el siglo XIII hasta nuestros días, a través de planos, fotografías y documentos inéditos de los fondos del Ayuntamiento de Sevilla y la Junta de Andalucía.