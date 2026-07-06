Sale ardiendo un vehículo tras impactar con otro en la A-66 a su paso por Santiponce (Sevilla) que deja dos heridos

Imagen de archivo de agentes de la Guardia Civil de Tráfico - EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS

SEVILLA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una colisión entre dos vehículos en la A-66, a su paso por Santiponce (Sevilla), se ha saldado con dos heridos de diversa consideración que han sido trasladados en ambulancia. Además, uno de los turismos ha salido ardiendo como onsecuencia del impacto.

El accidente de tráfico se ha registrado en torno a las 10,30 horas de este lunes, en el kilómetro 808 sentido Sevilla, según informan fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press.

Hasta el lugar del siniestro se han desplazado efectivos de Guardia Civil de Tráfico, Bomberos, sanitarios del 061 y de Mantenimiento de Carreteras.