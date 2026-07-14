La salsa "con conciencia" de Rubén Blades y la Roberto Delgado Big Band llegan este miércoles a Icónica Sevilla Fest

Archivo - El cantante y actor panameño Rubén Blades, durante una actuación en el Festival Noches del Botánico, a 13 de julio de 2023, en Madrid (España). - Ricardo Rubio / Europa Press - Archivo

SEVILLA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Plaza de España de Sevilla acoge este miércoles, 15 de julio, una de las citas más esperadas de la presente edición de Icónica Santalucía Sevilla Fest con la actuación de Rubén Blades, acompañado por la Roberto Delgado Big Band, en una noche que reunirá a dos generaciones imprescindibles de la música latinoamericana gracias a la participación de Silvana Estrada, encargada de inaugurar la velada.

Según ha detallado el Festival en una nota de prensa, Rubén Blades es considerado "uno de los grandes iconos de la música latina", referente cultural y figura clave de la revolución de la salsa en Nueva York durante los años setenta.

De esta manera, su obra combina la esencia de la salsa afrocaribeña con influencias del jazz, el rock y las músicas del mundo, construyendo un repertorio que ha marcado a varias generaciones. Autor de cientos de canciones de profundo contenido social y literario, Blades ha dado vida a personajes e historias que forman parte de la memoria colectiva de la música en español.

Asimismo, su trayectoria ha sido reconocida con 12 premios Grammy, 13 Latin Grammy y el reconocimiento como Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación, además de lograr el Latin Grammy al Álbum del Año con Salsa Big Band.

En cuanto a la Roberto Delgado Big Band, formación con la que lleva años ofreciendo algunos de los espectáculos más aclamados de la música latina, el artista panameño presentará en Sevilla un recorrido por los grandes clásicos que han convertido canciones como 'Pedro Navaja', 'Decisiones', 'Amor y Control', 'Buscando América' o 'Plástico' en auténticos himnos de la música iberoamericana.

Más allá de la música, Rubén Blades ha desarrollado una trayectoria como actor, participando en producciones internacionales junto a figuras como Robert De Niro, Denzel Washington o Ryan Reynolds, además de formar parte durante ocho temporadas del reparto de la serie 'Fear the Walking Dead'.

SILVANA ESTRADA ABRIRÁ UNA LA NOCHE

La encargada de inaugurar el escenario principal será Silvana Estrada, una de las voces más emocionantes y personales de la nueva música latinoamericana, ganadora del Latin Grammy a 'Mejor Nueva Artista' en 2022 y nominada también a los premios Grammy, la compositora y multiinstrumentista mexicana ha conquistado a la crítica y al público gracias a una propuesta artística que combina la canción de autor, el folclore latinoamericano y el jazz con una sensibilidad única.

Conocida como La Chavela milenial, Estrada presentará en Sevilla un repertorio marcado por la emoción y la intimidad, en el que tendrán cabida canciones de su celebrado álbum Marchita y de su más reciente trabajo, Vendrán suaves lluvias, considerado por publicaciones como Rolling Stone, NPR, KCRW o El País como uno de los discos imprescindibles del momento.

Su trayectoria la ha llevado a colaborar con artistas como Leiva, Natalia Lafourcade, Jorge Drexler, Vetusta Morla, Camilo, Carlos Vives, Aurora o Guitarricadelafuente, además de actuar junto a la Filarmónica de Los Ángeles bajo la dirección de Gustavo Dudamel y protagonizar dos aclamados conciertos para Tiny Desk.

Así, el encuentro entre Rubén Blades, la Roberto Delgado Big Band y Silvana Estrada dibuja una de las propuestas "más especiales" de la programación de Icónica, uniendo sobre el escenario las fuerzas de "leyendas vivas" de la música latina y el talento de una de las artistas llamadas a marcar el futuro de la canción iberoamericana.