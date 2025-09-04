Salud examina a las personas expuestas a las aves con gripe aviar del Tamarguillo (Sevilla), por ahora sin síntomas

Imagen de recurso de una de las entradas del Parque del Tamarguillo, cerrado de forma provisional por el foco del gripe aviar. - ROCÍO RUZ- EUROPA PRESS

SEVILLA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha enviado a la Delegación territorial del Servicio Andaluz de Salud (SAS), a petición de este organismo, una relación de las personas que han estado en contacto con las aves infectadas con gripe aviar en el Parque del Tamarguillo, un foco que ha provocado la muerte de unos 70 gansos y patos. Por el momento, están siendo evaluadas y se encuentran a la espera de resultados, aunque "no han manifestado síntomas".

Según han informado fuentes municipales a Europa Press, se trata de trabajadores del servicio municipal o de servicios externos que desempeñaron las labores de cuidado y limpieza del parque durante el episodio.

El Consistorio ha insistido en que no tiene constancia de que los expuestos hayan manifestado síntomas, pero "siguen atentos" a la evaluación de su estado del salud que, por el momento, parece ser positivo.

Por su parte, el Servicio de Salud ha subrayado que, por el momento no presentan síntomas, y que se ha procedido a la ejecución del protocolo habitual, que consiste en la identificación, valoración y seguimiento de las personas expuestas a estas aves o a ambientes contaminados durante diez días.

Los expuestos "deben vigilar los síntomas y aparición de fiebre" y, en caso de aparición, usar mascarilla y avisar a Salud Pública, que trasladará el caso a los profesionales médicos para su tratamiento.

En paralelo, incluso cuando no aparezcan síntomas, al cabo de cinco días de la exposición, se le hará una PCR específica para ver si el virus está presente.

Salud ha remarcado que también están identificando "casos sospechosos en personas que acuden a su centro de salud con una clínica compatible con la gripe y comenta que ha estado en contacto con aves enfermas o muestras".

Por otra parte, ha recordado algunas recomendaciones generales a la población, como seguir las recomendaciones en cuanto alimentación de aves urbanas en parques o en la vía pública, mantener una "muy buena higiene de manos", no tocar ni manipular aves muertas que encontremos, informar al ayuntamiento del municipio en caso de encontrar un ave muerta o vacunarse de la gripe si somos candidatos a recibir esta vacuna.