La salud mental y el estudio del Barroco protagonizan los Cursos de Verano de la UPO en Sevilla el próximo lunes

Cabecera de los cursos de verano de la Universidad Pablo de Olavide. - PABLO DE OLAVIDE

SEVILLA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La sede Olavide en Carmona-Rectora Rosario Valpuesta dará inicio el próximo lunes, 22 de junio, a dos nuevos cursos en el marco de la 24ª edición de los Cursos de Verano de la Universidad Pablo de Olavide. El primero de los cursos que se inaugura es 'Salud mental y bienestar: herramientas para tu vida diaria' (del 22 al 24 de junio, en modalidad online), bajo la dirección de Gema Sancho Zamora, psicóloga y coach.

Tal como ha detallado la UPO en una nota, este curso proporciona una visión "práctica y accesible" de la salud mental y el bienestar personal con el objetivo de proporcionar herramientas útiles para mejorar la calidad de vida, gestionar el estrés y fortalecer el equilibrio emocional en el día a día. Se abordarán conceptos clave como el bienestar emocional, la ansiedad, el bajo estado de ánimo, la autoestima, la autoconfianza y las relaciones saludables.

Del 22 al 23 de junio, y en modalidad de docencia simultánea, comenzará el curso 'Geografía del Barroco sevillano. En la red de ciudades medias', dirigido por los profesores de la Universidad Pablo de Olavide Fernando Quiles García y Daniela Kapla Stein. El objetivo de este curso es analizar el Barroco sevillano desde una perspectiva territorial, examinando la red de talleres artísticos que florecieron en diversas poblaciones de la región y su relación con Sevilla como gran metrópoli difusora de modelos arquitectónicos y diocesanos.

A través del estudio de casos concretos con dinámicas singulares --como Carmona, Olivares o Antequera--, el programa busca descifrar cómo interactuaban estos centros locales entre sí, sin perder de vista la determinante influencia cultural y política ejercida desde la Corte de Madrid y la Roma Pontificia.

Además, durante el resto de la semana, la 24ª edición de los Cursos de Verano continuará con las siguientes propuestas: 'La profesionalidad del flamenco: claves legales, fiscales y de comunicación para artistas' (23 y 24 de junio, presencial); 'Cuerpos territorios: metodologías feministas' (24 y 25 de junio, online) y 'El entorno femenino de un rey de Castilla en el siglo XIII. Mujeres influyentes en el reinado de Alfonso X' (25 y 26 de junio, docencia simultánea).

Se ofrecen también 'Vertebrar la sociedad, proteger a la ciudadanía: el valor insustituible de los servicios públicos ante el avance de la desigualdad y la privatización' (25 y 26 de junio, presencial) y el taller 'Universo digital y la actividad de consumo. IA y dark patterns, elementos de opacidad para el consumidor' (25 de junio, docencia simultánea).