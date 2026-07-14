SAMU despliega en Sevilla un hospital de campaña para atender grandes catástrofes internacionales en menos de 48 horas

El hospital de campaña impulsado por SAMU en la antigua base aérea de Tablada. - SAMU

SEVILLA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

SAMU Emergency ha desplegado este martes, 14 de julio, un hospital de campaña de cerca de mil metros cuadrados en la antigua base aérea de Tablada en Sevilla preparado para prestar asistencia sanitaria en catástrofes internacionales de primera magnitud en menos de 48 horas.

Más de 40 profesionales y voluntarios han participado en un ejercicio que supone un "paso decisivo", según ha valorado la organización en una nota, dentro del proceso de acreditación de su Equipo Médico de Emergencias --Emergency Medical Team (EMT)-- conforme a los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En concreto, la preverificación que se está realizando en Tablada reproduce las condiciones que SAMU deberá afrontar durante el proceso de evaluación internacional de la OMS. Este procedimiento incluye una revisión documental en Ginebra y una comprobación práctica de la capacidad real de despliegue, organización, asistencia sanitaria, logística, comunicaciones y autosuficiencia del equipo.

La técnica de operaciones psicosociales de este EMT, María Casado, ha explicado que la verificación es un "hito", puesto que representa un reconocimiento "que muy pocos equipos en el ámbito internacional han logrado alcanzar y, además, abre muchas puertas de actuación directa".

En contexto, la jornada ha permitido evaluar sobre el terreno la capacidad de SAMU para trasladar, instalar y mantener operativa una estructura sanitaria autónoma en países afectados por terremotos, inundaciones, huracanes, conflictos u otras crisis humanitarias. El dispositivo está preparado para funcionar sin depender de infraestructuras locales que, en estos escenarios, pueden encontrarse dañadas, colapsadas o fuera de servicio.

"Todo tiene que estar muy bien organizado para poder operar en una zona de caos", ha explicado el vicepresidente de SAMU, Borja González de Escalada, quien ha destacado la importancia de que cada área, cada profesional y cada circuito asistencial conozcan previamente su función.

UN CENTRO SANITARIO AUTÓNOMO SOBRE EL TERRENO

El hospital desplegado en Sevilla responde a la configuración de un EMT tipo 1 fijo, "una de las estructuras más polivalentes del sistema internacional de respuesta sanitaria". Su actividad se centra en la atención ambulatoria y primaria, aunque también dispone de capacidad para realizar triaje, estabilizar a pacientes, atender casos críticos, efectuar pruebas diagnósticas y organizar evacuaciones mediante transporte medicalizado.

El dispositivo cuenta con zonas diferenciadas de recepción y clasificación de pacientes, consultas, atención primaria, reanimación y estabilización, hospitalización, tratamientos leves, farmacia, laboratorio seco, esterilización, diagnóstico por imagen y una unidad de aislamiento para posibles enfermedades transmisibles. También incorpora circuitos específicos para población vulnerable, entre ella mujeres embarazadas y menores.

Asimismo, según ha especificado SAMU, el sistema de triaje ITT, con el que se rige este dispositivo, permite clasificar rápidamente a los pacientes mediante los códigos rojo, amarillo y verde, de acuerdo con su gravedad y prioridad asistencial.

Además, SAMU trabaja en la incorporación de factores psicosociales a esta primera valoración, con el objetivo de "detectar situaciones de especial vulnerabilidad que no siempre resultan visibles a través de una evaluación exclusivamente clínica".

Por su parte, Casado ha subrayado que la atención psicológica y social debe formar parte de la respuesta desde el comienzo de una emergencia. En una catástrofe, ha señalado, "no basta con valorar las lesiones físicas, también es necesario identificar a personas desorientadas, menores separados de sus familias, víctimas en estado de shock o ciudadanos que han perdido sus redes de apoyo".

Para SAMU, este despliegue representa la "consolidación de años de experiencia humanitaria" y la posibilidad de integrar en un mismo dispositivo la respuesta sanitaria, psicológica y logística. Supone también convertir esa experiencia acumulada en una "estructura estable, organizada y preparada para incorporarse a los mecanismos internacionales de respuesta ante emergencias".

La OMS exige que un equipo tipo 1 fijo tenga capacidad para atender, como mínimo, a cien pacientes diarios durante el horario diurno, además de mantener una respuesta para emergencias nocturnas. Se trata de un requisito mínimo de acreditación, no del límite asistencial del hospital de campaña de SAMU.

En despliegues reales, la capacidad del dispositivo de SAMU puede ser considerablemente mayor. Durante la misión humanitaria desarrollada por SAMU en Jamaica, este mismo dispositivo llegó a atender a alrededor de 300 pacientes al día.

PUESTO DE MANDO

El centro neurálgico del despliegue es el puesto de mando y control, respaldado por un puesto de mando retrasado desde el que se coordinan los recursos, las comunicaciones, los relevos y las necesidades logísticas. Esta estructura "constituye el motor de la intervención y permite mantener una conexión permanente entre el personal desplazado, la dirección de la operación y las instituciones nacionales e internacionales implicadas".

"En nuestra familia existe el virus de la acción humanitaria y la ayuda a los demás", ha afirmado el vicepresidente de SAMU, Juan González de Escalada, quien ha destacado que la creación del EMT tipo 1 fijo supone transformar "décadas de experiencia de SAMU en emergencias y misiones internacionales en una capacidad estable, estandarizada y disponible para intervenir allí donde sea necesaria".

En concreto, la autonomía del equipo abarca todos los elementos necesarios para sostener la operación, como generación de energía, almacenamiento y tratamiento de agua, saneamiento, gestión de residuos, cocina, alimentación, zonas de descanso, alojamiento, seguridad y mantenimiento.

De este modo, el contingente puede trabajar sin consumir los escasos recursos de la población afectada ni convertirse en una carga añadida para el país receptor. Este principio de autosuficiencia es uno de los aspectos esenciales que evalúa la OMS dentro del proceso de acreditación.

COMUNICACIONES

Por su parte, las comunicaciones constituyen también una "pieza esencial" de la intervención. El sistema Starlink utilizado por SAMU permite mantener la conexión del equipo incluso cuando las redes terrestres han quedado inutilizadas.

Además de facilitar la coordinación operativa, esta conectividad puede ofrecer una respuesta a "una de las necesidades más urgentes de la población tras una catástrofe", como cargar sus teléfonos, contactar con sus familiares o comunicar que se encuentran a salvo.

En este sentido, la comunicación no se plantea únicamente como una herramienta logística, sino como una parte más de la acción humanitaria y del acompañamiento a las personas afectadas.

UN HITO PARA SAMU Y PARA ANDALUCÍA

Representantes de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil, Policía Nacional, servicios de emergencia, entidades sociales y otras instituciones han recorrido las instalaciones desplegadas en Tablada y han conocido el funcionamiento de las diferentes áreas asistenciales y logísticas.

La acreditación permitirá que SAMU pueda ser movilizado de manera ordenada e integrada en las respuestas internacionales, trabajando bajo protocolos comunes con autoridades sanitarias, organismos multilaterales y otros equipos humanitarios.

El objetivo es garantizar que, ante una gran catástrofe, la ayuda sanitaria "llegue con rapidez, profesionalidad, autonomía y capacidad real para funcionar desde el primer momento".