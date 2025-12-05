SAMU envía desde Sevilla un segundo contingente a Jamaica para relevar al equipo desplegado tras el huracán Melissa

Imagen del contingente enviado por SAMU a Jamaica. - SAMU

SEVILLA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Fundación SAMU ha enviado este viernes un segundo contingente desde Sevilla rumbo a Jamaica para dar relevo al equipo que desde el 12 de noviembre está desplazado al país y, desde el 24, gestiona un hospital de campaña en Lucea (Hanover), uno de los puntos más castigados por el huracán Melissa en el noroeste de la isla.

Este nuevo grupo está compuesto por 13 profesionales: un médico, cinco enfermeros, cuatro técnicos en emergencias sanitarias (TES) y cuatro especialistas en logística (tres de ellos, alumnos de Escuela SAMU), según ha informado la entidad en una nota de prensa.

La jefatura del equipo durante el desplazamiento ha recaido en Carlos del Pino, con experiencia en misiones humanitarias en Marruecos y en la respuesta a las crisis migratorias en Canarias.

Los integrantes proceden de forma mayoritaria de Andalucía, pero también de Madrid, Canarias y Castilla La Mancha. El contingente ha partido este viernes a las 15,00 horas desde Escuela SAMU en Gelves (Sevilla) con destino a Madrid.

Además, según ha señalado SAMU, su vuelo saldrá este sábado hacia Estados Unidos, donde pernoctarán antes de continuar viaje a Montego Bay (Jamaica). La llegada a la zona de operaciones en Lucea está prevista para el domingo.

El contingente actual en Jamaica -- que regresará a España el 11 de diciembre -- dejará en la isla a dos profesionales para asegurar la continuidad operativa: Andrés Rodríguez, que se queda como Mando, y Víctor de Vega (TES).

En este sentido, el huracán Melissa golpeó Jamaica el 28 de octubre con vientos superiores a 290 kilómetros por hora, donde dejó 32 fallecidos, destruyó miles de viviendas y ocasionó pérdidas equivalentes a casi un tercio del PIB del país.

Más del 70% de la población quedó sin suministro eléctrico y amplias zonas quedaron aisladas. Hospitales clave como Black River, Falmouth y Mandeville sufrieron daños superiores al 80%, lo que paralizó su actividad.

Ante esto, Fundación SAMU activó su gabinete de crisis el 29 de octubre y envió una avanzadilla integrada en el dispositivo de Project HOPE para evaluar la situación y coordinar con el Ministerio de Salud de Jamaica, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y otros actores humanitarios.

Las autoridades jamaicanas asignaron a SAMU un área estratégica en el Hospital Noel Holmes (Lucea) para instalar un Equipo Médico de Emergencias (EMT) Tipo 1 fijo.

El primer contingente, formado por 20 profesionales, llegó al país el 12 de noviembre. En paralelo, SAMU envió casi ocho toneladas de material: estructuras completas de hospital de campaña, sistemas de potabilización, iluminación, farmacia, mobiliario clínico, herramientas y suministros para garantizar autonomía operativa durante un mes.

En los primeros días, el equipo realizó trabajos de adecuación del área asignada y recorrió varias comunidades afectadas como Bethel Town donde SAMU fue la primera organización humanitaria en llegar.

Allí se realizaron identificaciones de necesidades urgentes y distribución inmediata de productos básicos para familias con viviendas destruidas.

La llegada de la carga permitió activar la fase técnica de la misión. El 24 de noviembre, el hospital de campaña quedó operativo con una capacidad de 50 a 80 consultas diarias, centradas en atención de heridas, infecciones gastrointestinales y respiratorias, patologías crónicas y salud materna.

Desde entonces, se ha convertido en un "punto de referencia para la población de Lucea y localidades cercanas", tal y como ha subrayado la entidad. Se han realizado más de 500 intervenciones desde su puesta en marcha.

Durante la misión, el dispositivo ha recibido la visita del Embajador de España en Jamaica, José María Fernández López de Turiso, y de responsables de AECID, State Department PRM y Project HOPE, que han valorado la coordinación y el impacto sanitario del despliegue.

Con la salida del segundo contingente, Fundación SAMU garantiza la estabilidad operativa del hospital de campaña, la asistencia sanitaria continuada y la presencia en las reuniones de coordinación humanitaria del país.

El dispositivo se mantiene activo para asegurar el acceso a servicios esenciales en una región donde la red sanitaria ha quedado gravemente dañada y la recuperación será prolongada.