San Juan de Dios y la Fundación Juan Ramón Guillén forman en hostelería a ocho personas vulnerables de Sevilla

Servicios Sociales San Juan de DIos de Sevilla y Fundación Juan Ramón Guillén han logrado arrancar este proyecto que mejorará la empleabilidad de 8 personas en riesgo de exclusión social - SAN JUAN DE DIOS

SEVILLA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Servicios Sociales de San Juan de Dios en Sevilla han puesto en marcha junto a la Fundación Juan Ramón Guillén, 'Escuela de oportunidades', un proyecto que busca decididamente la empleabilidad de personas que se encuentran en una situación de gran vulnerabilidad social y que comenzará formando en hostelería a ocho personas.

Según ha detallado San Juan de Dios y la fundación en una nota de prensa conjunta, dentro del sector de la agroalimentación, al que está vinculada la labor de la fundación como socio solidario de San Juan de Dios en Sevilla, ambas instituciones han pensado esta formación en el campo de la hostelería con titulación de ayudante de camarero impartida por la Escuela Superior de Hostelería de Sevilla.

En este sentido, la responsable del área de empleo de los Servicios Sociales de San Juan de Dios en Sevilla, Ana Ballesteros, ha destacado que se trata de "uno de los perfiles con mayor demanda en nuestra provincia en estos momentos, y lo que buscamos cuando trabajamos la inserción es precisamente formar a personas que necesitan mejorar su empleabilidad en profesiones altamente demandadas".

Asimismo, la coordinadora general de la Fundación Juan Ramón Guillén, Ana Sánchez, ha explicado que "a través de alianzas como ésta con San Juan de Dios, unimos fuerzas para ofrecer una capacitación completa y enfocada a la excelencia con el propósito de que les abra las puertas del mercado de trabajo de forma directa y estable".

De esta manera, a lo largo de 150 horas, ocho hombres y mujeres de entre 25 y 50 años, se formarán en módulos teórico-prácticos que incluirán cinco clases magistrales impartidas por empresas y organizaciones del sector agroalimentario andaluz de manera altruista como son Fundación Osborne, Covap, Herpac, IGP Aceituna Manzanilla y Gordal de Sevilla y Acesur.

Estas sesiones permitirán que los futuros ayudantes de camarero conozcan de primera mano algunos de los productos referentes de nuestra gastronomía, su origen, sus características organolépticas, y la mejor forma de presentarlos ante el cliente.

"Para ofrecer un servicio de calidad es fundamental conocer los productos de nuestra tierra y dominar nuestra gastronomía pone en valor el producto y dignifica el propio trabajo en sala", ha añadido Ana Sánchez.

Al concluir la formación, el área de empleo de Servicios Sociales de San Juan de Dios les proporcionará orientación laboral, buscando lograr el mayor porcentaje de inclusión laboral, una tarea para la que Ballesteros ha señalado que ya están "al habla" con distintos grupos hosteleros de Sevilla para "facilitar la integración de estos alumnos en el mundo real laboral, pues la estabilidad de unos ingresos y la recuperación de la autoestima que proporciona un puesto de trabajo es clave para que estas personas salgan de las situaciones de vulnerabilidad que atraviesan ahora mismo".

EL EMPLEO COMO HERRAMIENTA CONTRA LA VULNERABILIDAD SOCIAL

Gracias a las distintas iniciativas puestas en marcha desde Servicios Sociales San Juan de Dios, en 2025 se atendieron a 185 personas en programas para el empleo, de las que 79 lograron encontrar un puesto de trabajo.

Esto fue posible gracias al trabajo que desde San Juan de Dios se llevó a cabo con 50 empresas, que ofrecieron estos contratos laborales, además de que se firmaron 19 nuevos convenios para la realización de prácticas no laborales, otra herramienta que facilita el aprendizaje de determinadas profesiones y su empleabilidad.

Los Servicios Sociales de San Juan de Dios se encuentran en Sevilla, en pleno centro de la ciudad, en la calle Misericordia, a pocos metros de las Setas de la Encarnación.

Sin embargo, el año pasado fueron más de 3.258 personas las que almorzaron en su comedor social, que ofreció 59.318 almuerzos. Este centro ofrece acceso a las duchas y al ropero solidario para mantener la higiene personal, ya que muchas de las personas que atienden se encuentran en situación de calle.

Además, el departamento de Protección Internacional también tiene allí su centro neurálgico para trabajar la inserción y recuperación de personas que han salido de sus países por conflictos bélicos o complejas situaciones de desamparo.

Al hilo, el director de los Servicios Sociales de San Juan de Dios, José Manuel Quesada, ha subrayado que "desde San juan de Dios siempre hemos estado para cubrir las necesidades de la población que más nos necesita". "Por eso ofrecemos comidas en nuestro centro, pero ofrecemos también la posibilidad de acompañarlos en esta recuperación de sus proyectos de vida, que es fundamental para romper la cadena de vulnerabilidades que atraviesan las personas que acuden a San Juan de Dios".