San Juan homenajea a la Legión Española con una rotonda en la entrada al municipio sevillano por Montelar

La alcaldesa de San Juan, en el acto de rotulación de una rotonda con el nombre de Legión Española. - AYTO.DE SAN JUAN

SEVILLA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La rotonda de acceso a San Juan de Aznalfarache por la barriada de Montelar ya está rotulada como glorieta de la Legión Española,tras el acto inaugural de este lunes, presentado por el delegado de Comunicación Francisco José Carrasco, en el que la alcaldesa y el presidente de la Hermandad de Legionarios Veteranos del Aljarafe descubrieron las dos placas conmemorativas que rotulan dicha rotonda.

La regidora, María Luisa Moya, señaló "la importancia de este reconocimiento con el que desde el Ayuntamiento queremos honrar el pasado y el presente de la Legión, y que esta glorieta sea un símbolo de vuestro espíritu de disciplina y valentía, siempre al servicio de los demás".

Por su parte, el presidente de la Hermandad de Legionarios Veteranos del Aljarafe, David Ramos, agradeció a las autoridades y vecinos que han apoyado esta propuesta "con la que homenajeamos a esta Unidad Militar del Ejército y a todas y cada una de sus asociaciones y hermandades de veteranos por sus valores de servicio y entrega a España".

Este reconocimiento a la Legión se aprobó en Pleno en octubre de 2023 a propuesta del grupo municipal de Vox y contó con los apoyos del Partido Popular y Cambia San Juan. En julio de 2024 se nombró instructor del expediente para la rotulación de la rotonda al delegado de Movilidad, Carlos Leo.

El Ayuntamiento tiene previsto, próximamente, la colocación de un mástil con la bandera de España en esta misma glorieta como parte también del reconocimiento institucional a la Legión.