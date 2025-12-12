San Nicolás del Puerto acoge este sábado el II Concurso de Recetas Caseras de la Sierra Morena de Sevilla

Archivo - Cartel del II Concurso de Recetas Caseras de la Sierra Morena de Sevilla. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una veintena de participantes inscritos, residentes en municipios de la comarca, competirán este sábado en el II Concurso de Recetas Caseras de la Sierra Morena de Sevilla, organizado por la Diputación de Sevilla, a través de Prodetur y su marca para la promoción de los productos agroalimentarios locales 'Sabores de la Provincia', con la colaboración del Ayuntamiento de San Nicolás del Puerto, localidad que acoge esta segunda edición del certamen.

El concurso se celebrará a partir de las 12,00 horas en la Casa de la Cultura del municipio. El objetivo de este certamen de cocina es la puesta en valor de la gastronomía de la comarca, y se celebrará de manera itinerante por los diferentes municipios que la componen, con el fin de rescatar las recetas tradicionales de guisos caseros de la Sierra Morena de Sevilla, explica la Diputación en una nota de prensa.

Una vez celebrado el concurso, se fomentará la incorporación de las recetas ganadoras a las cartas de los establecimientos de la comarca incluidos en la marca 'Sabores de la Provincia de Sevilla'. En este certamen organizado por la institución provincial puede participar cualquier persona mayor de edad y que resida en cualquiera de los diez municipios de la Sierra Morena sevillana, formada por Alanís, Almadén de la Plata, Cazalla de la Sierra, Constantina, Guadalcanal, Las Navas de la Concepción, El Pedroso, La Puebla de los Infantes, El Real de la Jara y San Nicolás del Puerto.

Los participantes deberán elaborar recetas que tengan como ingrediente o base principal productos propios de la Sierra Morena de Sevilla, como son las carnes del cerdo ibérico, venado, jabalí, cordero, perdiz o conejo.

El jurado valorará que la receta sea casera y siguiendo métodos tradicionales, así como el sabor, aroma y la presentación, tras lo que otorgará cinco premios, de entre 600 y 200 euros. En este sentido, 'Sabores de la Provincia de Sevilla' se reserva el derecho de uso de las recetas presentadas al concurso con fines promocionales.

De manera paralela al desarrollo del certamen culinario, la jornada contará con un completo programa de actividades. Así, entre las 12,00 y las 19,00 horas se celebrará un Mercado de Productores Locales Artesanos. Tras el desarrollo del concurso de recetas, el jurado dará a conocer el fallo y hará entrega de los cinco premios a las recetas ganadoras a partir de las 14,00 horas.

A continuación, a las 14,30 horas, tendrá lugar una degustación gratuita de caldereta. La programación continuará por la tarde, a partir de las 17,30 horas, con la actuación musical del grupo 'Cuarto Traste', de Cazalla de la Sierra, así como con una degustación gratuita de chocolate con churros, ofrecida por la Hermandad Matriz de San Diego de San Nicolás del Puerto. El evento se clausurará a las 19,00 horas.