Sánchez promete más fondos para ampliar el Metro de Sevilla y pide a la Junta el informe de la conexión al aeropuerto

SEVILLA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha asegurado este lunes que en el Gobierno central "no nos pondremos de perfil" a la hora de abordar la financiación de nuevas líneas del Metro de Sevilla, en alusión concretamente a la 2 (Sevilla Este-Centro de Sevilla), y ha reclamado a la Junta de Andalucía que "nos hagan llegar sus estudios" sobre la conexión entre Santa Justa y el aeropuerto, una infraestructura que, ha recordado, es "competencia" del Gobierno de España.

En su intervención en los Encuentros SER, en las Setas de la Encarnación, Raquel Sánchez ha apuntado que sin la confinanciación del tramo norte de la línea 3 del Metro --650 millones de euros, la mitad del coste que tiene el recorrido entre Pino Montano y el Prado de San Sebastián-- "la ampliación no habría sido posible". Ante la reclamación del alcalde, y de la sociedad civil sevillana a través de asociaciones como Sevilla Quiere Metro, de que se acorten los plazos del tramo norte, cuyas obras empezaron en el ramal técnico el pasado 20 de febrero, la ministra ha señalado que "haremos lo posible".

Sánchez ha insistido en pedir a la Junta de Andalucía que "ejecute y licite" los seis subtramos del tramo norte de la línea 3 pero, por el Gobierno, "no va a quedar para acelerar" las obras en la medida que sea "posible". "No se puede dudar del compromiso del Gobierno de España" con el Metro de Sevilla, ha subrayado la ministra, que ha exigido al Gobierno de Juanma Moreno "seguir trabajando para ampliar" la red.

En cuanto a la conexión entre Santa Justa y el aeropuerto de Sevilla, la responsable de Transportes ha recordado que en los "próximos días" se "formalizará" el resultado de la licitación por 850.000 euros del estudio para analizar y decidir en base a ello cuál es la mejor alternativa. Ha lanzado a la Junta un mensaje: el estudio encargado por la Administración autonómica es "un canto de sirenas" porque el Gobierno andaluz "sabe que invade competencias y que no puede hacer" la citada conexión.

Sánchez le ha pedido, no obstante, que "nos hagan llegar sus estudios para incorporarlos y avanzar a toda velocidad" en esta conexión, un déficit que es "incomprensible" a juicio del alcalde de la capital andaluza, Antonio Muñoz. "El desarrollo de esta infraestructura le corresponde al Gobierno de España y no a la Junta de Andalucía", ha sentenciado la ministra. Preguntada sobre la iniciativa que será debatida este jueves en el Pleno municipal, a propuesta del grupo municipal del PSOE, de denominar el aeropuerto de Sevilla como Aeropuerto Diego Velázquez, Raquel Sánchez ha manifestado que "me suena muy bien" por lo que ha prometido "tratar con mucho cariño" dicha iniciativa.