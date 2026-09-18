Sandra González repite como candidata del PP a la Alcaldía de Alcalá (Sevilla) para las municipales de mayo de 2027

La candidata del PP a la alcaldía de Alcalá de Guadaíra, Sandra González - PP ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 18 (EUROPA PRESS)

El Comité Local del PP alcalareño ha acordado elevar a la dirección provincial del PP de Sevilla la designación de Sandra González como candidata del Partido Popular a la alcaldía de Alcalá de Guadaíra para las próximas elecciones municipales de mayo de 2027.

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, desde 2025 es presidenta del Partido Popular alcalareño, una responsabilidad que ya ocupó en otra etapa anterior, tras recibir el apoyo del 99 por ciento de la militancia. En cuanto a sus responsabilidades políticas, González fue concejal del Ayuntamiento de Alcalá en el mandado 2011-2015 y desde 2019 --cuando se estrenó como candidata-- a la actualidad, periodo en el que también ha sido durante cuatro años portavoz municipal de la formación.

Asimismo, Sandra González es Técnico Superior de Administración, con estudios económicos y amplia experiencia en la empresa privada en tareas de administración, contabilidad, asesoramiento económico y gerencia.

Entre 2023 y 2026 fue diputada en la Diputación de Sevilla, y tras las pasadas elecciones autonómicas de mayo de 2026 en las que concurrió como número siete de la candidatura del PP de Juanma Moreno por Sevilla, entró en el Parlamento de Andalucía como parlamentaria.