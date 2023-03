Sandra Heredia (Adelante) avisa del impacto del turismo masivo en Sevilla y dice que "lo inteligente es parar"

SEVILLA, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La concejal del Ayuntamiento de Sevilla y candidata de Adelante a la Alcaldía, Sandra Heredia, ha recorrido este miércoles las calles del barrio de San Luis para observar los "efectos negativos" del turismo en el barrio. "No hace falta que nos vayamos a Santa Cruz para ver los efectos de la turistificación", ha afirmado mientras observaba los portales con candados y otros sistemas de acceso característicos de los pisos turísticos.

La número uno por Sevilla de Adelante Andalucía ha explicado que el incremento de las viviendas con fines turísticos no solo provoca un aumento del precio de los alquileres de viviendas al detraer pisos de la oferta inmobiliaria, también provoca un aumento en el precio de los locales, lo que afecta al pequeño comercio local.

Además, "esto tiene un efecto expansivo ya que la población expulsada de estos barrios se muda a otros barrios más alejados del centro provocando una nueva subida de los precios". Y ha incidido en que los beneficios que se generan desde la industria turística no repercuten en la población en general, ya que se crea un empleo a menudo precario y de baja calidad.

"No puede ser que tengamos barrios con más del 30% de viviendas turísticas y nadie se pare a ver cómo solucionamos esto. El alcalde sigue de evento turístico en evento turístico y tiro porque me toca". Respecto al reciente acto que inaugura la elección de Sevilla como Capital Europea del Turismo Inteligente, Heredia ha afirmado: "Yo creo que lo inteligente es parar. La ciudad no necesita otro evento faraónico más para promocionarse, necesita gestionar lo que hay".

Las propuestas de Adelante Andalucía para atajar las consecuencias negativas del turismo se agrupan en el Plan Respiro Turístico que engloba, por una parte, una moratoria de nuevas autorizaciones de viviendas de uso turístico en las zonas saturadas, extremo que dependería de la Junta de Andalucía; y la limitación para establecimientos de nuevos espacios de hospedaje (hoteles, hostales, albergues...), hasta la culminación de un estudio sobre capacidad e impacto del turismo en Sevilla.

Actualmente, el Gobierno andaluz del PP tiene recurrido por lo Contencioso la regulación aprobada por el Ayuntamiento de Sevilla para los requerimientos en materia de viviendas turísticas.

"Y, por otra parte, medidas para mejorar la calidad del empleo como la creación de un distintivo de calidad municipal para aquellos establecimientos o empresas del sector turístico que cumplan las condiciones laborales y busquen la mejora de las mismas y, especialmente, a aquellos nuevos emprendimientos asociados a empleo joven y de mujeres". Este será emitido desde instancias municipales, con la participación en el proceso de otorgamiento y seguimiento posterior, de organizaciones sindicales y de consumo.

La candidata ha afirmado que su propuesta pasa por apostar por un modelo de turismo centrado en una oferta cultural amplia y diversa, que se apoye en la historia y la cultura tradicional y ponga en valor la ciudad sin riesgo para el patrimonio urbano material e inmaterial. "Nuestra ciudad no puede ser un escaparate para el turismo, donde al igual que ocurre en una tienda, cuando las luces se apagan, la vida se acaba", ha concluido la concejala.