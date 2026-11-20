Imagen de recurso de la marca Horneados Lora - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla han retirado del mercado los productos cárnicos listos para el consumo de la marca Horneados Lora: costillar de cerdo, chicharrón de Cádiz y carne mechada, envasados al vacío.

Estos productos eran elaborados por un minorista de la capital en un obrador no autorizado, cuya actividad ha sido suspendida, informa la Consejería en un comunicado, en el que destaca que, de acuerdo con la información disponible actualmente, han sido distribuidos en diversos establecimientos de Sevilla capital y de los municipios de Alcalá de Guadaíra y Dos Hermanas.

Según el informe de los inspectores municipales, este establecimiento elaboraba estos productos "sin la preceptiva autorización sanitaria, sin cumplir los requisitos exigibles en cuanto a equipos e infraestructuras y sin un sistema de autocontrol adecuado".

Las actuaciones sobre el establecimiento continúan a la espera de los resultados analíticos. En este sentido, los inspectores municipales y los de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias están verificando la retirada efectiva de estos productos en los establecimientos a los que fueron distribuidos.

Sanidad recomienda a las personas que tengan en su domicilio alguno de estos productos de esta marca que se abstengan de consumirlos y los devuelvan en el establecimiento donde los adquirieron.