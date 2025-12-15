Sanidad investiga un brote de hepatitis A en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla con 13 afectados

Archivo - Patio interior de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla. - UNIVERSIDAD DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad, Presidencias y Emergencias de la Junta de Andalucía ha iniciado una investigación para esclarecer el origen de un brote de hepatitis A en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla (Sevilla).

El brote ha afectado a 13 personas, de las cuales diez han tenido que ser hospitalizadas, aunque todos los casos ya han recibido el alta según han informado fuentes de la Consejería consultadas por Europa Press.

El último caso se notificó el pasado 25 de noviembre. Por el momento, la investigación no descarta que algunos contagios se produjeran fuera del centro.

Desde la US han indicado que la facultad funciona con "total normalidad" y que se activaron los protocolos correspondientes al conocerse los casos. Asimismo, han confirmado que no se han producido nuevos contagios.

La hepatitis A es una enfermedad aguda del hígado, generalmente autolimitada, causada por el virus de la hepatitis A (VHA). Los síntomas suelen iniciarse bruscamente con náuseas, vómitos, anorexia, fiebre, malestar general o dolor abdominal, seguidos en los días siguientes de la presentación típica con ictericia, prurito y coluria, pudiendo acompañarse de heces acólicas.

La transmisión es persona a persona por vía fecal oral. La mayoría de la transmisión ocurre en ámbitos cerrados donde se realiza una convivencia estrecha, principalmente en el hogar, según informa el Ministerio de Sanidad.

Según datos del Gobierno central, en Andalucía se detectaron 166 casos en 2024, más del doble que en 2022 con 67 casps confirmados.