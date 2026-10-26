Santiago Eduardo Arderíus pasa a ser concejal no adscrito en Mairena (Sevilla) tras su renuncia como edil del PP

Archivo - Santiago Eduardo Arderíus, concejal no adscrito en el Ayuntamiento de Mairena tras su renuncia a pertenecer al Grupo Popular - AYTO.DE MAIRENA - Archivo

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 26 (EUROPA PRESS)

Santiago Eduardo Arderíus ha pasado a ser no adscrito después de que el Pleno del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe haya tomado conocimiento, este viernes, del escrito presentado por el edil, en el que comunicaba "como concejal del Grupo Popular su renuncia a pertenecer al mismo" y solicitaba su integración en la Corporación como edil no adscrito.

Arderíus, que ocupó el décimo puesto de la candidatura del Partido Popular en las elecciones municipales de 2023, tomó posesión de su acta de concejal durante el Pleno celebrado el pasado 18 de septiembre, tras la salida de la Corporación de David Gómez, detalla el Consistorio en una nota de prensa.

Con este cambio, se convierte en el segundo concejal no adscrito del Ayuntamiento. En este sentido, Marina Canterla fue la primera en solicitarlo, a principios de 2024.

Este es el cuarto cambio en la Corporación municipal desde las elecciones de 2023, cuyo mandato se prolonga hasta mayo de 2027. Antes de este último se produjeron los de José Antonio López Azuar, Marina Canterla y David Gómez, todos ellos en el grupo popular. A diferencia de Canterla, Azuar y Gómez renunciaron a sus actas.

Así, el Grupo Popular pasa de los siete concejales obtenidos en las elecciones municipales a los cinco actuales, quedando la Corporación municipal configurada de la siguiente manera: ocho concejales del PSOE, cinco del PP, tres de Con Podemos-IU, dos de Vox, dos no adscritos y uno de Mairena Decide.