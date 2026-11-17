El cabeza de lista del PP al Congreso de los Diputados por Sevilla, Juan Bravo, junto a los alcaldes de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y Sevilla, José Luis Sanz. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los alcaldes de Sevilla y Madrid, José Luis Sanz y José Luis Martínez-Almeida, junto al candidato al Congreso Juan Bravo han criticado el déficit de infraestructuras activas en la capital andaluza, en un acto electoral, de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, ante una estación de trenes de Santa Justa que han calificado de "fantasma" por la ausencia de Alta Velocidad.

En una atención a medios, ambos dirigentes han cargado con el impacto negativo de 30 millones ante la suspensión de la conexión ferroviaria con Madrid tras el grave accidente de Urda (Toledo), así como han cuestionado la vuelta de este trayecto el próximo 13 de diciembre. "Suponiendo que la alta velocidad volviera el próximo 13 de diciembre, como dice este Gobierno, la ciudad habrá perdido más de 70 millones de euros y 120 si pasa de navidades", ha señalado Sanz.

En este sentido, ha asegurado que el PP acometerá un plan de choque en esta infraestructura, con inversiones y en mantenimiento, así como la modernización y la actualización del sistema LZB. "Evidentemente, esta infraestructura necesita también una campaña para que recupere la confianza de todos esos madrileños y sevillanos que diariamente hacían uso de la alta velocidad", ha añadido.

"El próximo 29 de noviembre ha llegado el momento de que esta ciudad hable y diga hasta aquí hemos llegado, y esta será la candidatura que abandere las infraestructuras necesarias para esta ciudad de Sevilla", ha concluido el alcalde sevillano.

ALMEIDA Y SU RETRATO DEL SANCHISMO

Por su parte, Martínez-Almeida ha lamentado también la imagen de Santa Justa, la cual, ha afirmado que simboliza de esta manera "cuál es la forma de entender y de hacer la política de Pedro Sánchez y simboliza qué es el sanchismo". "Yo aquí suscribo las palabras del alcalde de Sevilla: no ha habido un presidente más antisevillano que Sánchez, como no ha habido un presidente más antimadrileño que Sánchez", ha cargado.

Asimismo, ha criticado la ausencia de una conexión ferroviaria con el aeropuerto, y la paralización del Puente del Centenario, que ha vinculado con la corrupción y los encauzados Ábalos, Santos-Cerdán y Koldo.

Del mismo modo, ha hablado sobre el exministro de Transportes, Óscar Puente, al que ha afeado por la falta de inversión y por "enchufar a los suyos" en Adif. "Enchufar a los suyos tiene consecuencias, y esas consecuencias son Adamuz y Urda", ha sostenido.

"No tener presupuestos tiene consecuencias, y esas consecuencias son Urda y son Adamuz, por lo que el enchufismo, la corrupción, la incapacidad de gestión, la falta de personal y de personas cualificadas y preparadas al final lo que hacen es que desgraciadamente tengamos la red ferroviaria más insegura y con más tasa de siniestralidad que hay en estos momentos en el mundo", ha asegurado el dirigente madrileño.

Además, ha alabado la labor del Gobierno de la Junta de Andalucía, que ha asegurado "sí funciona", a la vez que ha confiado que a partir de las elecciones del 29 de noviembre "habrá otro gobierno que se lo va a tomar en serio y que estoy seguro de que, por ejemplo, también conseguirá que el aeropuerto de Sevilla deje de ser el único aeropuerto que no está conectado con una línea de Cercanías".

JUAN BRAVO PROPONE MÁS DE 300.000 MILLONES EN INFRAESTRUCTURAS

Por último, el candidato número 1 al Congreso de los Diputados del PP por Sevilla, Juan Bravo, ha presentado su candidatura como "la alternativa al sanchismo", de cara al 29N, el candidato ha asegurado la alternativa de Alberto Núñez Feijóo, consistente en una auditoría urgente de la conexión entre Madrid y Andalucía y un plan plurianual de infraestructuras dotado con "más de 300.000 millones de euros para invertir en los próximos 15 años" en ferrocarriles, carreteras, energía y agua, además de impulsar una nueva Ley de Contratos Públicos para evitar irregularidades.

En cuanto a la línea de Andalucía con Madrid, ha propuesto una auditoría urgente "que identifique dónde están los problemas", además de la clasificación de estos en "problemas que se pueden solucionar en el corto, en el medio y en el largo plazo"; y luego una partida presupuestaria "que nos lleve a la inversión para dar respuesta para que se pueda poner cuanto antes en marcha la conexión entre Madrid y Andalucía".

"Con Sevilla, con Málaga, con Granada, con todas las poblaciones a las que representa, con Córdoba, no dejar solas a las ciudades como las están dejando, que se tienen que buscar la vida para mejorar la conectividad para que ustedes puedan viajar sin sentir en su totalidad todos los inconvenientes que representa el tren; y por último, también esa inversión a medio y largo plazo", ha abundado.

Así, ha invitado a dar "toda la confianza" al Partido Popular para que esas propuestas e inversiones "se convierten en realidad".

"Cuando se habla de vivienda se habla de la propuesta del PP; cuando hablamos de infraestructuras, hablamos de la propuesta del PP; cuando hablamos de la mejora de los salarios medios y de la situación de las personas, se habla de la propuesta del PP; cuando hablamos de regeneración institucional, se habla de la propuesta del Partido Popular", ha concluido el candidato.