Semaf señala el 100% de seguimiento en los maquinistas sevillanos SEVILLA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Representantes de los maquinistas, de los trabajadores de Adif y de las tripulaciones de a bordo han reclamado este martes en Sevilla, durante la jornada de huelga ferroviaria, más inversiones en mantenimiento, refuerzos de plantilla y procedimientos claros de actuación para garantizar la seguridad de los profesionales y los viajeros.

En declaraciones a los medios, el delegado de Semaf en la residencia de Sevilla, Roberto Rodríguez, ha cifrado en el 100% el seguimiento entre su afiliación en este centro, mientras que la presidenta del comité de empresa de Adif en Sevilla y representante de CCOO, Lucía Soriano, ha situado la participación entre el 75% y el 85% entre los trabajadores sin servicios mínimos, según un balance provisional de los turnos de noche y mañana.

Rodríguez ha explicado que los maquinistas están respetando "escrupulosamente" los servicios mínimos y ha precisado que, en el momento de sus declaraciones, no disponía de datos sobre incidencias, retrasos o cancelaciones. Soriano, por su parte, ha calificado de "abusivos" estos servicios y ha señalado que los porcentajes de participación están pendientes de concretarse.

El representante de Semaf ha indicado que su sindicato ha convocado la huelga en las ocho empresas ferroviarias en las que tiene representación, por lo que la movilización no se limita a Renfe. Asimismo, ha destacado la coordinación con otros sindicatos del sector, incluidos algunos sin representación en los comités generales de empresa.

Soriano ha explicado que los comités generales de empresa de Renfe y Adif y los sindicatos que los integran han convocado la jornada para defender unas reivindicaciones que, según ha subrayado, llevan planteando desde hace tiempo sobre inversión, renovación de plantillas y condiciones de trabajo.

En materia de infraestructuras, Rodríguez ha denunciado una "desidia total" tanto en el mantenimiento como en el seguimiento de las comunicaciones de los profesionales sobre problemas o riesgos previsibles, y ha criticado que los tiempos para subsanarlos son "altísimos".

En la misma línea, Soriano ha reclamado materiales para reparar las vías e inversiones que permitan atender el desgaste de las instalaciones, unas necesidades que, según ha señalado, se agravan con las lluvias y los temporales. "Necesitamos que esas inversiones se hagan lo antes posible para que las vías puedan estar al 100% y que la seguridad venga garantizada", ha manifestado.

La presidenta del comité de Adif en Sevilla ha pedido además personal cualificado para garantizar el relevo de quienes se jubilan y medios suficientes para todas las categorías profesionales, desde circulación e infraestructuras hasta conducción, intervención, personal de a bordo y talleres.

PROTOCOLOS ANTE ALERTAS METEOROLÓGICAS

Los representantes sindicales también han reclamado una organización del trabajo y unos protocolos que permitan desarrollar sus funciones con seguridad. En concreto, Rodríguez ha solicitado instrucciones claras ante fenómenos meteorológicos adversos: "¿Qué tenemos que hacer cuando hay una alerta roja? ¿Nos detenemos? ¿No nos detenemos?".

El delegado de Semaf ha pedido que se delimite a quién corresponde adoptar esas decisiones y ha defendido que, aunque el maquinista es responsable del tren cuando está en movimiento, el administrador de la infraestructura debe garantizar la seguridad de la vía y la operadora debe proporcionar los procedimientos de actuación y asegurar el estado del material.

Asimismo, ha reclamado un mantenimiento adecuado de los trenes en todos los servicios, tanto de alta velocidad como regionales y de Cercanías.

Por su parte, Lola Sánchez, representante de CCOO en la empresa adjudicataria de las tripulaciones de a bordo de los AVE de Renfe en Sevilla, ha solicitado más seguridad, mayores dotaciones de personal y formación coordinada con el resto de profesionales de la operadora para responder ante emergencias.

"Somos la mano derecha de ellos a bordo", ha afirmado Sánchez, quien ha insistido en que las tripulaciones deben estar "totalmente coordinadas" con el personal de Renfe.

La representante sindical ha denunciado carencias de mantenimiento que, según ha explicado, afectan diariamente al trabajo de este colectivo, así como bajas por ansiedad y dolencias musculoesqueléticas. Por ello, ha reclamado que las empresas trasladen a Renfe la necesidad de implantar medidas de seguridad de manera inmediata.

También ha señalado que los centros de trabajo de su empresa en Sevilla y Málaga se encuentran "completamente cerrados" por la interrupción de las circulaciones, una situación que, según ha indicado, ha derivado en un expediente de regulación temporal de empleo por fuerza mayor.

MEDIDAS QUE SE CONCRETEN A CORTO PLAZO

Respecto a las negociaciones con el Ministerio, Soriano ha considerado bienvenidas las propuestas de mejora, aunque ha reclamado compromisos que puedan materializarse en un plazo relativamente corto, teniendo en cuenta que las infraestructuras no pueden repararse "de un día para otro".

"Necesitamos algo más material, algo que pueda ser efectivo", ha sostenido la presidenta del comité de Adif en Sevilla, quien ha indicado que desde el ámbito provincial desconocen la fecha de las próximas reuniones, al tratarse de una negociación estatal.

Soriano ha defendido, por último, la cualificación de los trabajadores ferroviarios y su compromiso con la seguridad de la ciudadanía. "No se puede culpar a ningún trabajador", ha afirmado.