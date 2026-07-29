Sanz cree que el asunto de la mezquita "tendrá solución" y destaca que Vox lo "desvincula" de pacto en Junta

El vicepresidente primero de la Junta y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, este miércoles en Sevilla - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero de la Junta y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, se ha mostrado convencido este miércoles de que el asunto de la construcción de una mezquita en Sevilla, que ha provocado el distanciamiento entre PP y Vox en el ayuntamiento de la capital, tendrá "una solución", siempre en el marco de la ley y de las exigencias técnicas.

En declaraciones a los medios de comunicación en Sevilla, Antonio Sanz, a la pregunta de si cree que ese distanciamiento entre PP y Vox en el ayuntamiento por la construcción de la mezquita puede afectar al pacto de gobierno andaluz, ha manifestado que han sido los propios responsables de Vox los que han dejado claro que "no es vinculable" la situación en el consistorio con el pacto en la Junta.

El asunto de la mezquita, según ha añadido, "se circunscribe a una situación concreta", que, en su opinión, "tendrá una solución, entendiendo que las decisiones tienen que cumplir siempre dos característica, una el marco de la ley y otra las exigencias técnicas".

"Yo enmarco esta situación en una cuestión meramente enmarcada dentro de lo que es la ley y los condicionamientos técnicos", ha añadido Antonio Sanz, para quien, en este asunto, la "política tiene poco recorrido, porque evidentemente se toman decisiones enmarcadas siempre en el ámbito de la ley y de las características técnicas de los proyectos".

Ha insistido en que no es que él desvincule este asunto del Ayuntamiento de Sevilla del pacto de gobierno en la Junta, sino que "lo ha desvinculado" Vox, diciendo que "no tiene nada que ver y que son escenarios totalmente distintos".