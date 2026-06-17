Sanz defiende el plan de los toldos y niega desacuerdo con la Junta: "Se presentó cuando se tenía que presentar"

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, atiende a los medios tras visitar la barriada Martínez Montañés de la capital hispalense para supervisar obras de rehabilitación. - GOGO LOBATO / EUROPA PRESS

SEVILLA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha defendido que el proyecto de instalación de los toldos en la Avenida de la Constitución se presentó ante la delegación de Patrimonio de la Junta de Andalucía "cuando se tenía que presentar" y una vez estuvo terminado este "complejo" plan, misma vez que ha negado "discrepancias" con la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, que durante la pasada jornada lamentaba que se hubiese presentado el 1 de junio.

"No se ha retrasado, se ha presentado cuando se tenía que presentar", ha indicado Sanz en declaraciones a medios de comunicación durante la rehabilitación integral de un edificio clausurado para 30 nuevas viviendas sociales en el Polígono Sur, un asunto que ha calificado como "mucho más importante" que la instalación de sombras en la referida vía.

De hecho, el primer edil ha incidido en la "complejidad" del proyecto debido a la afectación en el conjunto patrimonial de su entorno. "Por eso nadie, desde que Alfredo Sánchez Monteseirín quitó 380 árboles para que el tranvía pudiese llegar a la Plaza Nueva sin planificar una alternativa de sombra, se ha atrevido a acometer este proyecto", ha añadido.

En contexto, la consejera indicaba durante la pasada jornada que si bien la Junta trabajará "lo más rápido posible", se debe tener en cuenta que el mismo fue registrado el 1 de junio y recepcionado al día siguiente, "no en febrero ni en marzo". Remarcaba además que se trata de una iniciativa "muy importante en el centro de Sevilla desde el punto de vista histórico-artístico", por lo que requiere de un trabajo "profesional".

El Ayuntamiento se encuentra a la espera de autorización por parte de la delegación de Patrimonio de la Junta de Andalucía. La decisión depende de que la comisión otorgue "luz verde" al proyecto. Posteriormente, se procederá a realizar una prueba con una muestra del toldo para que los ciudadanos "vean como queda estéticamente".