Sanz defiende el uso del Muñoz Cariñanos de Sevilla como plató y garantiza que "no interfirió en la asistencia"

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, en el Pleno del Parlamento del 26 de febrero de 2026. - JOAQUIN CORCHERO / PARLAMENTO DE ANDALUCIA

SEVILLA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha defendido este jueves el uso del hospital Muñoz Cariñanos de Sevilla como plató audiovisual y ha garantizado que estos trabajos no interfirieron en la asistencia médica y sanitaria que presta este centro.

En su respuesta al grupo parlamentario socialista en el Pleno, el consejero Antonio Sanz ha acusado al PSOE de hacer el "ridículo" porque "el Muñoz Cariñanos tiene una historia que bien podría contarse en una película. Con el PSOE, la película era de terror allí. Hoy, hay un hospital con más de 700 trabajadores, con una unidad de trastorno de conducta alimentaria, una unidad de lesionados medulares..."

"Aquel hospital era una ruina y hoy sí hay allí un hospital. ¿Cómo va a criticar usted que se haya puesto en marcha?", ha criticado al PSOE el consejero, que ha esgrimido un comunicado de la patronal de las productoras en el que "les tiran de las orejas" por sus críticas a la cesión de espacios en el Muñoz Cariñanos para la grabación de una película.

El PSOE ha lamentado este uso en un centro hospitalario con "UCIS cerradas y camas sin usar". "Con las necesidades que hay en la sanidad pública...", le ha reprochado la parlamentaria Verónica Pérez, que ha calificado lo sucedido de "denigrante". "La única manera de defender el 28F es defender los servicios públicos. Lo contrario es un andalucismo de pacotilla", ha sentenciado.