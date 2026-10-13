Sanz lamenta el agravio del Gobierno a Sevilla con Cercanías: "No llegan trenes pese a tener máquinas con 30 años"

Archivo - Estación de Cercanías de Renfe en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla, en foto de recurso - RENFE - Archivo

SEVILLA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP), ha lamentado el "castigo sistemático" del Gobierno de España a la ciudad, con su presidente, Pedro Sánchez, al frente: "El más antisevillano de nuestra historia democrática". Al respecto, el regidor ha lamentado este martes el agravio a Sevilla en materia de infraestructuras ferroviarias.

"En estos ocho años de gobierno socialista, han ido al sistema ferroviario catalán 6.300 millones de euros, en concreto, a Rodalies, a la ampliación de la estación de Sants y a una nueva --La Sagra--, más 3.300 millones para ampliar el aeropuerto del Prat", tal como ha afirmado en declaraciones a los medios durante la visita al monasterio de Santa Clara para supervisar el avance de las obras de rehabilitación.

Sin embargo, ha añadido el alcalde, "aquí, desgraciadamente, no solo no cierran el anillo de Cercanías: una infraestructura básica para resolver la movilidad en parte del área metropolitana, sino que de los 300 trenes comprados a nivel nacional, todos van, fundamentalmente, a Cataluña y a Madrid". En este sentido, a Sevilla "llegan cero trenes", cuando las máquinas tienen "en torno a 30 años", ha remarcado Sanz.