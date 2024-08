Sanz lamenta que la ampliación de la Feria de Abril "no podrá ser una realidad en 2025" por el "bloqueo" de la oposición

SEVILLA, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha lamentado que la ampliación de la Feria de Abril para albergar 300 nuevas casetas "no podrá ser una realidad en 2025", debido al bloqueo que los grupos de la oposición han mantenido con respecto al presupuesto del presente año y que finalmente entró en vigor el pasado 8 de agosto tras resolverse en sesión extraordinaria las alegaciones presentadas al mismo.

Así lo ha manifestado el primer edil en el Consistorio hispalense en una entrevista concedida a Europa Press, en la que además ha explicado que la ampliación de la feria tendría dos fases, y en este sentido ha recordado que "se planteó que en esta Feria de 2025 podría estar ejecutada una primera fase", pero, "desgraciadamente, no hemos tenido presupuesto y no hemos podido invertir", ha incidido.

No obstante, el alcalde ha informado que los técnicos están estudiando la posibilidad de que el proyecto previsto para la primera fase de tiempo a acometerlo de cara a 2025, y se empiece a licitar al tener ya aprobado el presupuesto de 2024.

"Hay técnicos que dicen que sí es posible, y hay otros que dicen que no", ha apuntado Sanz, al tiempo que ha advertido que "no es seguro todavía, estamos valorando si llegamos o no llegamos". "Si hubiéramos tenido el presupuesto aprobado antes habríamos llegado sin problema, y en este momento está la duda", ha insistido.

Dentro de este contexto, el alcalde de Sevilla ha destacado que la ampliación de la Feria "es una obra mayor de lo que parece", ya que según ha asegurado "no es sólo poner albero y adoquines", sino que "hay que cambiar saneamiento y realizar una instalación eléctrica muy importante, que conlleva el mover líneas de alta tensión en esa zona de ampliación de la calle del Infierno", y "eso es bastante complicado", ha reiterado.

'SEVILLA CIUDAD VIVA'

Por otro lado, el alcalde de Sevilla llevaba en su programa electoral el objetivo de recuperar un nivel de población en la ciudad igual o superior a los 700.000 habitantes, denominándolo 'Sevilla ciudad viva'.

A este respecto, Sanz ha subrayado que "esa es otra de las prioridades y de los objetivos del por qué frenar esa parálisis urbanística que hemos tenido en los últimos años, y de por qué tenemos que seguir construyendo viviendas", para afirmar seguidamente que superar la barrera de los 700.000 habitantes, "implica un incremento de financiación municipal".

Por tanto, se trata de un incremento "muy importante" que una ciudad como Sevilla, "que está infrafinanciada, como otras muchas capitales españolas, necesita de forma urgente", ha apuntado.

Por último, Sanz ha defendido que Sevilla "va a seguir siendo la tercera ciudad de España, por encima de Valencia, incluso, que tiene muchos más habitantes, y lo va a seguir siendo por historia y por tradición".