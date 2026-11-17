El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, el de Madrid, José Luis Martínez-Almeida y el candidato del PP al congreso, Juan Bravo, en un encuentro con empresarios del sector turístico. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, junto al alcalde Madrid José Luis Martínez Almeida, y el candidato número 1 al Congreso de los Diputados del PP por Sevilla, Juan Bravo, han mantenido un encuentro con los afectados del sector empresarial turístico y empresarial de Sevilla en el que ha reivindicado ayudas directas a los sectores afectados así como un plan de choque inversor real en las infraestructuras de Sevilla que desbloquee tanto la modernización de la red ferroviaria como las conexiones pendientes de la ciudad.

Según ha detallado el Ayuntamiento en un comunicado, el encuentro ha contado con una amplia representación del sector empresarial de la ciudad, entre ellos, la Cámara de Comercio, Gaesco, Fadeco, Asociación de Hostelería y de Hoteleros, director de Sevilla TechParq, director territorial de Telefónica, entre otros.

Al hilo, el alcalde ha señalado que "necesitamos un compromiso técnico de seguridad y frecuencias que devuelva la credibilidad, la puntualidad y la confianza de los viajeros en la alta velocidad entre Sevilla y Madrid".