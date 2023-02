Sanz (PP) exige al alcalde de Sevilla "más medidas urgentes" que "frenen las muertes" en la Ronda Urbana Norte

SEVILLA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha exigido al alcalde, Antonio Muñoz (PSOE), "menos anuncios y fotos" y "más medidas urgentes que frenen las muertes en la Ronda Urbana Norte" coincidiendo con el último accidente registrado este sábado en una vía de servicio a la altura de Pino Montano, que se ha saldado con la muerte de una joven de 20 años tras una colisión múltiple y cuatro heridos, dos de ellos de gravedad, y la detención de un conductor novel que triplicaba la tasa máxima de alcoholemia.

Así, Sanz que ha estado este sábado en el mercado de Pino Montano y comercios de alrededor, cuyos placeros, comerciantes y vecinos "le han trasladado que viven con miedo debido a la oleada de robos en el barrio en estas últimas semanas, así como por el incremento de accidentes en la Ronda Urbana Norte", destaca la formación en una nota de prensa. "Concretamente, en el mercado, recientemente, han robado en el puesto de recova Durán (pollería Chari), a lo que se une los robos y atracos constantes a vecinos en la calle Estrelle Betelgeuse y alrededores".

"El gobierno del PSOE está convirtiendo Pino Montano en un barrio inseguro, así nos lo han trasladado los propios vecinos, que ya no pueden estar tranquilos por el incremento de robos", ha señalado Sanz. "El alcalde, sabiendo que la seguridad es uno de los principales problemas que tienen los vecinos de todos los barrios, no es capaz de reivindicar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, los, al menos, 500 agentes de Policía Nacional que faltan en Sevilla, así como cubrir las vacantes de Policía local en la ciudad, al menos 400".

Sanz ha resaltado que "a ver si hoy el alcalde, en la gala de los Goya le pregunta a Pedro Sánchez, que dónde están los casi 500 policías nacionales que faltan en Sevilla, que igual que se le dan dinero y presupuesto para los Mossos en Cataluña, vengan los agentes que faltan en Sevilla".

Además, la Policía Local "carece de una eficaz gestión organizativa, hay un déficit de, al menos, 400 agentes; no cuentan con los medios tecnológicos ni recursos adecuados. Tenemos una Policía anclada en el pasado, pero el gobierno municipal no toma medidas, solo anuncia pero luego no cumple", ha reiterado Sanz.

Al alcaldable popular ha recordado que tiene preparado un decálogo de seguridad para que nuestra Policía Local "cuente con más competencias en seguridad ciudadana y para que Sevilla deje de ser una ciudad insegura, entre las medidas contempla una nueva unidad de intervención así como una policía de barrio real".

ACCIDENTES EN LA RONDA URBANA NORTE

Por otro lado, tras el último fallecimiento, ha manifestado que la Ronda Urbana Norte se ha convertido en una "película de terror" con cuatro muertes en dos meses. "Es incomprensible que el alcalde tras el incremento de accidentes en la zona no haya tomado aún ninguna medida contundente".

"La seguridad de los ciudadanos tiene que ser una prioridad para el alcalde, que lo único que ha hecho es anunciar medidas pero no ha puesto ninguna en marcha", ha reiterado Sanz. "Está muy bien anunciar un radar en la zona, un paso de peatón con luces, limitar la velocidad, como ha hecho el gobierno municipal, pero se debía haber actuado en el momento en el que en una misma semana hubo dos fallecimientos. Con la seguridad de los ciudadanos no se juega, hay que tomársela en serio".

En su opinión, "Sevilla necesita de manera urgente más y mejor gestión, ya que el alcalde no está capacitado para gestionar el día a día de la ciudad, el sólo está capacitado para hacerse fotos y vender humo".