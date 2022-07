Sanz (PP) insiste en criticar el "cierre" de servicios sociales en zonas desfavorecidas de Sevilla

SEVILLA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha insistido este miércoles en sus críticas al "cierre" de los servicios sociales en zonas como El Vacie y "otros en los que no hay personal para atender a las familias necesitas". "Un alcalde no puede consentir que haya centros sociales cerrados en verano", ha abundado para a continuación prometer que "cuando sea alcalde los centros de servicios sociales prestarán una atención adecuada y, por supuesto, no cerrarán en verano como ha hecho el Ayuntamiento en El Vacie, por ejemplo".

Al hilo de ello, Sanz ha destacado en una nota de prensa que "esto es un ejemplo más de la incapacidad y falta de planificación del gobierno municipal del PSOE, que, en lugar de contratar a técnicos de servicios sociales y actuar con previsión, rechaza casi 700.000 euros de los fondos de la Estrategia Regional Andaluza para la cohesión e inclusión social. Intervención en zonas desfavorecidas (Eracis) y deja en la calle a 109 trabajadores, lo que provoca que en los centros de servicios sociales no haya personal para atender, están bajo mínimos y que haya cientos de personas en listas de espera".

El candidato del PP a la Alcaldía ha concluido que "no se puede abandonar la atención y seguimiento de las familias de las zonas en exclusión social. Cuando sea Alcalde de Sevilla será una prioridad que los servicios sociales funcionen como un reloj y lideraré los esfuerzos de las tres administraciones para acabar con la brecha social que hay entre los barrios".