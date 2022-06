Sanz (PP) pide "planificar ya" servicios públicos para grandes eventos futuros en Sevilla y "evitar problemas"

SEVILLA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha exigido este lunes al alcalde Antonio Muñoz que "planifique ya" los próximos grandes eventos para "evitar problemas de seguridad, movilidad y limpieza" y ha manifestado que "Sevilla tiene que ser una ciudad que siga apostando por los grandes eventos deportivos, culturales y musicales, pero tiene que estar preparada y tener unos servicios públicos de limpieza y transporte de calidad".

En una nota de prensa, Sanz ha sostenido que uno de los "graves problemas" de la ciudad es que asume "grandes eventos, pero no está preparada para acogerlos", al no haber, a su juicio, un transporte público "adecuado" ni dispositivos municipales "acordes con el evento". Ha añadido que "hay un clarísimo fallo por parte del alcalde, que no está dirigiendo bien el día a día de esta ciudad".

En este sentido, el candidato del PP a la Alcaldía ha señalado que "casualmente, el año que viene coincide la final de la Copa del Rey, 29 de abril, con el sábado de Feria, por lo que el alcalde tiene un año para planificar y organizarlo. No vale que luego empiece con las excusas". Por ello, el candidato del PP a la Alcaldía propone que se cree una comisión de coordinación y planificación de grandes eventos para que los servicios municipales "funcionen, estén bien organizados y dirigidos".

En este sentido, ha abundado, "ni Tussam ni Lipasam funcionan bien y solo hay un responsable y es el alcalde, que no ha gestionado con previsión y planificación", ha resaltado el candidato del PP, que ha agradecido "el trabajo y el esfuerzo" de los profesionales de estas empresas municipales.