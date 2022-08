Sanz (PP) promete "un plan de choque" en limpieza en Sevilla pero avisa: "No va a ser fácil"

SEVILLA, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, asegura que su primera medida como alcalde, en función de los resultados que deparen las urnas en la convocatoria de las elecciones municipales de 2023, será la de poner en marcha "un plan de choque de limpieza que ya aviso que no va a ser fácil". Para Sanz, este plan es "urgente" porque, a su juicio, "no recuerdo ninguna etapa en la que la ciudad haya estado tan sucia".

En una entrevista con Europa Press, el cabeza de lista de los 'populares' a la Alcaldía hispalense sostiene que son "cantidad de sevillanos los que me paran por la calle y me recuerdan a Soledad Becerril (PP), que fue la alcaldesa que consiguió que Sevilla estuviera más limpia". Para Sanz, su "prioridad" va a ser la de que "Sevilla deje de ser una de las ciudades más sucias de España, que, en este momento, lo es".

Para el candidato del PP el plan de choque "no será fácil, porque el problema que estamos empezando a tener en Sevilla ya no es de salubridad. Ya no se trata solo de barrer. Es que la mugre que hay no sale solo con agua. Hace falta un tipo de maquinaria que ahora nos estamos enterando que Lipasam tiene que subcontratar porque no la tiene".

Esta situación se la achaca Sanz a la "mala política de inversiones que ha venido realizando" el gobierno municipal, "primero de Juan Espadas, y ahora, de Antonio Muñoz". Además de la limpieza, el candidato del PP a la Alcaldía sevillana se propone "definir un proyecto de ciudad". "Es lo que le ha faltado a Sevilla: un alcalde que liderara los grandes problemas de la ciudad. Nos ha faltado ese proyecto de ciudad que no tenía Espadas ni tiene Muñoz, que ya estaba con Espadas", argumenta Sanz, para el que la ciudad también se ha resentido de la ausencia de "apoyo contundente" de la administración autonómica.

Por contra, asegura, "empezamos a notar ese respaldo" con el presidente de la Junta de Andalucía, el 'popular' Juanma Moreno. "Lo digo muchas veces, que Moreno es el mejor alcalde de Sevilla porque es el que realmente está solucionando muchos de los grandes problemas y carencias que tiene la ciudad", apostilla Sanz, para el que con más limpieza y "definiendo bien un proyecto de ciudad, no me cabe la menor duda de que la ciudad empezará a funcionar".