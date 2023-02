Sanz (PP): “Quiero convencer a aquellos socialistas que reconocen que Sevilla está mal gestionada"

SEVILLA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha manifestado este lunes que "quiero convencer a aquellos socialistas que reconocen que la ciudad está mal gestionada y no están de acuerdo con Pedro Sánchez".

Sanz ha explicado, durante una entrevista en Cope, que "voy a presentar el mejor proyecto político, un proyecto transversal que sea capaz de ilusionar también a los votantes de CS, Vox, así como a los votantes moderados del PSOE que ven que su ciudad está abandonada, que no está bien gestionada y que, además, le dan vergüenza reconocer que son del PSOE porque no se sienten identificados con lo que está haciendo Pedro Sánchez, el peor presidente de la historia que está desbaratando el Estado de Derechos", según ha recogido la formación en un comunicado.

Del mismo modo, el candidato del PP a la Alcaldía ha destacado que "quiero transformar la ciudad y los barrios, compatibilizando la gestión del día a día de Sevilla con la gestión del futuro". "Sevilla y los sevillanos están cansados de que no se lo tomen en serio", ha dicho, tras añadir que "aspiro a gobernar con una mayoría suficiente que me permita gobernar en solitario".

Respecto a los servicios públicos, ha señalado que "Sevilla no funciona". "Las empresas municipales tienen una magnífica plantilla pero están mal organizadas, dirigidas y gestionadas. La ciudad está sucia por la incapacidad del alcalde y porque al frente de Lipasam no hay un profesional del sector", ha señalado. Tras esto, ha indicado que "cuando sea alcalde las empresas municipales estarán gestionadas por profesionales".

En cuanto a seguridad, "ocurre lo mismo, está mal dirigida, tenemos a un delegado de seguridad que ni está ni se le espera, un jefe de la policía que tampoco está. Motivación, organización y gestión es lo que hace falta en la Policía Local, así como más agentes y medios". "Yo tengo preparado un decálogo que llevaré a cabo cuando sea alcalde", ha asegurado.

Al hilo de ello, ha resaltado el modelo de Madrid que "quiero llevar a cabo en Sevilla para incrementar la seguridad con la creación de una nueva unidad de intervención modernizada, entre otras medidas".

Tras ser preguntado sobre su proyecto turístico, ha destacado que "Sevilla tiene que ser una ciudad agradable para vivir, visitar y trabajar". "Hay que descongestionar y descentralizar el turismo con nuevos productos y nuevas rutas", ha matizado, tras resaltar su proyecto 'Sevilla Oculta' para poner en valor los conventos de la ciudad.

Igualmente, ha relatado que "hay que compatibilizar la convivencia entre vecinos y visitantes". "En el centro no cabe ni una vivienda más con fines turísticos", ha manifestado.

"Sevilla carece de proyecto de ciudad. Nuestra ciudad ha perdido mucho terreno en los últimos ocho años porque no ha tenido un alcalde con capacidad de gestión y de reivindicación, y porque el alcalde ni ha tenido ni tiene proyecto de ciudad", ha reiterado Sanz, tras criticar que "Muñoz no es capaz de levantar la mala gestión que ha hecho Espadas en Sevilla, que está mucho peor que hace ocho años".

Por otro lado, el candidato del PP a la Alcaldía ha señalado que "a Sevilla le ha beneficiado mucho el cambio político en Andalucía". "Gracias a Juanma Moreno se han desbloqueado grandes proyectos como el Metro y la Ciudad de la Justicia, que pronto será una realidad gracias al PP", ha asegurado, tras añadir que "Moreno es el espejo en el que mirarse".

Por último, ha concluido que "el alcalde del PSOE sólo se dedica a hacerse fotos no gestiona ni el día a día de la ciudad ni los graves problemas de Sevilla". "Yo en 14 años de alcalde de Tomares no tenía tiempo para hacerme fotos, me dedicaba a resolver los problemas", ha dicho, tras finalizar que "tengo el mejor proyecto de ciudad con el que quiero convencer a los sevillanos".