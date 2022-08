Sanz (PP): "Sevilla ha perdido tanto espacio respecto a otras capitales que en cuatro años no se pone al día"

SEVILLA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, afirma que "Sevilla ha perdido tanto espacio respecto a otras capitales, andaluzas también, que solo en cuatro años no nos ponemos al día", en respuesta a si sus planes políticos para la ciudad de cara a las próximas municipales de 2023 pasan por más de un mandato.

En una entrevista con Europa Press, el cabeza de cartel de los 'populares' sostiene que "Sevilla necesita que en los dos primeros años del mandato definamos el proyecto de ciudad, pongamos la ciudad en marcha, que, con el terreno que hemos perdido con respecto a otras capitales, en solo cuatro años no nos ponemos al día".

Entiende Sanz que esa "pérdida de muchos puestos en el ranking nacional" es "culpa de una falta de impulso de dos alcaldes --Juan Espadas y Antonio Muñoz-- que no han tenido en la cabeza un proyecto de futuro para Sevilla".

"Siempre digo --abunda en su reflexión-- que quien no sabe gestionar el día a día, difícilmente puede gestionar el futuro de la ciudad y definir un proyecto". Se muestra tajante cuando se le plantea si cree que Málaga es una de esas capitales que le ha cogido la "delantera" a Sevilla.

"Sí, y lo digo con admiración", responde. "Málaga ha tenido un gran alcalde con estabilidad política, que es muy importante para poner en marcha proyectos de futuro. El alcalde --Francisco de la Torre (PP)-- ha tenido en la cabeza un proyecto de ciudad. Sabía lo que quería que fuera Málaga en el futuro".

Sanz sostiene que la ciudad "puede tener ahora una oportunidad única porque, por primera vez en la historia, pueden coincidir un presidente de la Junta de Andalucía del PP, un alcalde de Sevilla del PP y un presidente en Moncloa del PP. Quiero ser ese alcalde que, de la mano de Juanma Moreno, vaya a Moncloa a pedirle a Feijóo que acabe por fin con el déficit de infraestructuras" que tiene la capital andaluza, como es el caso del Metro y la SE-40.

"LE PEDIRÉ A FEIJÓO QUE HAGA UN TÚNEL EN LA SE-40"

"Le pediré sin duda a Feijóo que haga un túnel en la SE-40 para unir Dos Hermanas y Coria", apunta. En este sentido, lamenta "la complicidad silenciosa de Muñoz" y las "dudas de Espadas" sobre la construcción de un túnel y no un puente para cerrar la SE-40.

Ante el replanteamiento del Gobierno de España, que está estudiando de nuevo ambas opciones, Sanz lo califica como un intento de "marear la perdiz para no afrontar así una inversión más que necesaria para la ciudad".

"El puente --sostiene-- es una mentira porque está en plena pre marisma de Doñana, encima de una base de helicópteros como la del Copero y porque condiciona la entrada a una de las principales industrias de Sevilla como es el Puerto".

No obstante, Sanz aclara que no sería un "alcalde revisionista" en cuanto a las obras que están en marcha en la ciudad, como es el caso de la ampliación del tranvía. "No creo que las ciudades se puedan permitir el lujo de que cada cuatro años llegue un señor a revisar todo lo que hizo el anterior", afirma.

A renglón seguido, apostilla que el tranvía es "un despilfarro". "No era necesario. Podríamos haber ampliado el tranvía desde Ramón Cajal al Cerro o haberle dado prioridad a Sevilla Este, que está totalmente abandonada", apunta.

Sobre el tranvía, deja claro que "es una obra que está empezada pero que no voy a tapar el agujero". Sobre el tranvibús --la plataforma reservada para autobuses eléctricos cero emisiones-- desde Santa Justa a Sevilla Este y a la Plaza del Duque, "no creo que sea la solución".

"Hasta que llegue la línea 2 lo que hay que hacer es mejorar muchísimo el funcionamiento de Tussam en Sevilla Este: la velocidad comercial, la frecuencia, el servicio y no marear la perdiz con otros proyectos que supongan un despilfarro", reconoce. "Los fondos europeos se pueden invertir en otras muchas cosas", sentencia.