Archivo - Fachada general del Ayuntamiento. Imagen de archivo. - AYTO.DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha recibido este lunes en el Ayuntamiento a los tres ganadores de la II edición del concurso de diseños de motivos navideños, una iniciativa dirigida a escolares de entre 10 y 16 años de la ciudad cuyas propuestas formarán parte del alumbrado de estas fiestas. En total, el Consistorio instalará 30 elementos luminosos de nueva creación, diez por cada diseño premiado.

Según ha informado el Consistorio en una nota, los premiados en esta edición han sido Emma Ruiz, del Colegio Protectorado de la Infancia (Triana); Gerardo Muñoz, del Colegio Itálica (Casco Antiguo); y Blanca Rui-Díaz, del Colegio Buen Pastor (Nervión). Cada uno ha recibido una placa conmemorativa y un cheque de 300 euros para material o equipamiento escolar.

En concreto, el diseño de Ruiz, inspirado en el portal de Belén con Jesús, María y José como protagonistas, se instalará en la calle Amor de Dios; el de Muñoz, dedicado a los tres Reyes Magos, iluminará la Ronda Histórica; y las estrellas fugaces de Rui-Díaz se repartirán entre la plaza Poeta Miguel Unamuno (cuatro unidades) y la calle Castilla (seis).

Durante el acto, Sanz ha destacado que es "un orgullo" para la ciudad que los escolares sevillanos vuelvan a diseñar parte de las luces festivas, subrayando que sus dibujos se convertirán en elementos decorativos que iluminarán las calles durante las próximas fiestas.

El alumbrado navideño de Sevilla contará este año con más de 9,2 millones de luces led repartidas por 316 calles y plazas --doce más que en la edición anterior-- y un total de 3.151 motivos luminosos. Según los datos del Ayuntamiento, la avenida de la Constitución estrenará 32 figuras volumétricas de 6,50 metros de altura sobre tarima de madera, inspiradas en el Giraldillo, en el tramo comprendido entre el Arquillo y la calle Fray Ceferino González. A ellas se sumarán 17 arcos transversales que evocan las vidrieras de la Catedral, con estrellas y una media luna en alusión a la Virgen María, así como 42 motivos sobre farolas que simulan estrellas fugaces.

En la avenida de Roma, junto al Palacio de San Telmo, se instalará un belén luminoso compuesto por 15 figuras volumétricas de entre cuatro y nueve metros de altura, siete de ellas de nueva creación. Por su parte, la plaza de San Francisco acogerá un espectáculo de 'videomapping' de quince minutos que narrará la historia de la Casa Consistorial, con seis pases diarios entre las 18,30 y las 22,15 horas.

En cuanto a las novedades en el callejero, se incorporan al alumbrado doce nuevos emplazamientos: la plaza de la Alianza, Resolana, la avenida de Sánchez Pizjuán-Venta de los Gatos, la avenida de la Oliva, Doctor Pedro Castro, Candelilla, Nuestra Señora de los Dolores, el parque Cerro Amate, Puerto del Suspiro, Puerto de Portalet, Puerto de Zegrí y Alfonso de Orleans y Borbón. Asimismo, se renovarán los motivos en Sierpes, Tetuán, Velázquez, Asunción, Imagen, Laraña, Campana, Alfonso XII, la plaza del Salvador y los puentes de Isabel II, San Telmo y Los Remedios, mientras que el cono luminoso del Parque Flores se trasladará a la avenida Cortijo de las Casillas.

Tanto el alumbrado como el 'videomapping' permanecerán operativos desde el 27 de noviembre hasta el 5 de enero, ambos inclusive, en horario diario de 18,30 a 1,00 horas, salvo en Nochevieja, jornada en la que el encendido se prolongará hasta las 8,00 horas del 1 de enero.