Sanz reclama un plan específico de servicios públicos y aparcamientos para el barrio de Santa Cruz en Sevilla

SEVILLA, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha reclamado este miércoles al gobierno local un plan especial para el barrio de Santa Cruz con el que "garantizar --ha defendido-- los servicios municipales, y que solucione los problemas de movilidad" de esta céntrica y turística zona, una petición que ha cursado tras mantener una reunión con una treintena de vecinos de la Asociación de Vecinos y Amigos del barrio de Santa Cruz.

Así, Sanz ha enumerado, en una nota de prensa remitida por la formación política, los "problemas de limpieza, seguridad, movilidad y aparcamientos" que, a su juicio, sufren los vecinos de Santa Cruz, a lo que ha sumado que "la única línea de transporte público del Casco Antiguo, la C5, está inoperativa desde diciembre de 2019 y la imprescindible ampliación tanto del aparcamiento de Cano y Cueto como el del Paseo de Colón".

El candidato popular ha achacado a la reurbanización de la calle Mateos Gago los "numerosos problemas de circulación" que denuncian los vecinos con los que se ha reunido, problemas que "no se han solucionado porque no existe ningún plan de movilidad que haya estudiado de manera seria la complejidad de la zona". Ante esta situación, Sanz ha manifestado que "no es lógico que el Plan Respira --cierre al tráfico del centro y de la parte histórica de Triana-- no se haya consensuado con los vecinos, que tienen muchas dudas que aún no les han resuelto y temen que el barrio se pueda convertir en un gueto para ellos y para sus familias".

Por ello, ha urgido a "conseguir que los vecinos tengan todos los servicios municipales que cualquier otro barrio de Sevilla tiene, así como ordenar y consensuar un plan de movilidad en el que se estudie de manera pormenorizada la casuística de sus calles".

Por último, el candidato a la Alcaldía ha señalado que "no hay nadie que vigile para que se cumplan y respeten las diversas ordenanzas que existen y tampoco se está trabajando por un turismo de calidad, que aporte a la ciudad un importante beneficio económico", al tiempo que ha abundado en el hecho de que las zonas turísticas "tienen unas casuísticas especiales y demandan unos servicios municipales diferentes".