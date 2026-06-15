Sanz, sobre regular el turismo y bares emblemáticos: "¿Cómo le decimos a un chino que no vaya a comer churros?"

Un turista en Sevilla. En imagen de archivo. - María José López - Europa Press

SEVILLA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha defendido este lunes que en la ciudad "caben más turistas", aunque ha insistido en que "no cabe ni una Vivienda de Uso Turístico (VUT) más", al tiempo que ha cuestionado la posibilidad de limitar la presencia de visitantes en bares emblemáticos o retirar a los mismos su distinción tras la elevada afluencia de turistas: "¿Cómo le decimos a un chino que no vaya a comer churros a un sitio o que no vaya a probar la ensaladilla a otro?".

Durante su intervención en los 'Encuentros Ser Radio Sevilla', el primer edil ha insistido en la necesidad de un endurecimiento de la normativa autonómica, en aras de combatir la proliferación de este tipo de viviendas. "Estamos siendo todo lo duros que podemos con el establecimiento autonómico que tenemos ahora", ha añadido.

LIMPIEZA

El primer edil también se ha referido a otras cuestiones de la actualidad local como la limpieza de la ciudad, un ámbito en el que ha asegurado que Sevilla ha experimentado una "mejora" en los últimos tres años, aunque ha reconocido que aún quedan aspectos pendientes.

"Hemos apostado por la gestión pública de Lipasam. Sevilla ha mejorado en estos tres años, pero queda mucho por hacer", ha afirmado. En este sentido, ha avanzado que entre las medidas previstas para el último año de mandato figuran la implantación de un nuevo modelo operativo en algunos distritos, la reubicación de contenedores y la incorporación de nuevos vehículos al servicio municipal de limpieza.

EVENTOS

En relación con la celebración de grandes eventos en la ciudad, el alcalde ha sostenido que la cuestión no pasa, a su juicio, por restringir estas citas ni por limitar la llegada de visitantes, sino por habilitar "instrumentos de financiación" que permitan afrontar el impacto que generan en los servicios municipales los "casi cuatro millones" de personas que visitan la ciudad cada año.

"Por eso pusimos en marcha una tasa de eventos para que conciertos como los que se celebran en la Cartuja repercutan en la ciudad de Sevilla, algo que antes no ocurría (...) Algo puede amortiguar esta tasa recaudada en los servicios de limpieza y seguridad ciudadana de este tipo de eventos", ha referido.

SOMBRAS EN LA CIUDAD

Sobre la implementación de toldos para aportar sombras a los viandantes en la Avenida de la Constitución, Sanz ha calificado la alternativa ofrecida este pasado año 2025 como un "mamarracho", misma vez que ha asegurado que, actualmente, la delegación de Patrimonio de la Junta de Andalucía posee dos alternativas presentadas por el Ayuntamiento.

"La comisión de Patrimonio, si no le gusta lo que se ha presentado y da una alternativa y esa alternativa es otro mamarracho, pues no tendremos toldos en la Avenida de la Constitución, pero seguiremos pensando en la posibilidad de toldos para el año que viene", ha esgrimido.

Sobre la posibilidad de toldos en el puente de Los Remedios, ha aseverado que "no fue concebido" para este tipo de elementos añadidos y que la solución pasaría por un refuerzo de la estructura inferior del puente para poder soportarlos.