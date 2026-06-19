Sanz tilda de "ilegal" la prioridad nacional: "Mientras sea alcalde de Sevilla, todos tendrán los mismos derechos"

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, atiende a los medios. Imagen de archivo. - Gogo Lobato - Europa Press

SEVILLA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha tildado este viernes de "ilegal" y "anticonstitucional" el principio de "prioridad nacional" defendido por Vox, una de sus principales exigencias en las negociaciones en distintos territorios y a nivel estatal, misma vez que ha asegurado que su aplicación "no es posible".

"La prioridad nacional no se puede aplicar, es ilegal. Mientras sea alcalde de Sevilla, independientemente de la nacionalidad de cualquiera que viva aquí, todo el mundo tendrá los mismos derechos", ha asegurado en declaraciones en el programa 'Más de uno Sevilla' de Onda Cero, recogidas por Europa Press.

Al hilo, el primer edil ha subrayado que este principio es "totalmente ilegal", por lo que, en su opinión, no habría "nada que aplicar" en el caso de que se planteara su puesta en marcha en la capital andaluza en el marco de futuras negociaciones o a las próximas elecciones municipales.

En contexto, el pasado 28 de mayo el Grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Sevilla rechazaba una moción sobre este mismo principio presentado por Vox en Pleno ordinario, un punto que estuvo marcado por un bronco debate entre las formaciones de izquierdas y el grupo proponente.

El PP, por medio de su portavoz y delegado de Hacienda, Juan Bueno, se limitaba a decir que, si bien "hay temas en los que pueden estar de acuerdo, el enfoque es diferente: nuestra prioridad es la Constitución Española".