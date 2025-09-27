Sanz visita San Hermenegildo durante la jornada de puertas abiertas: "Es símbolo de nuestra historia"

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, este sábado durante su visita a San Hermenegildo en la jornada de puertas abiertas. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha visitado este sábado San Hermenegildo dentro de la jornada de puertas abiertas de este edificio histórico tanto para sevillanos como para visitantes tras su reciente rehabilitación por parte del equipo de gobierno municipal ha llevado a cabo en la cubierta y fachadas de esta iglesia del siglo XVI.

Los sevillanos y visitantes pueden acceder durante este sábado a este espacio histórico hasta las 19,00 horas sin ningún tipo de reserva previa.

En su visita a este edificio histórico, situado en la céntrica Plaza de la Concordia, Sanz ha destacado que "San Hermenegildo es un símbolo de nuestra historia y de nuestro patrimonio. Recuperarlo para la ciudad es motivo de orgullo y una muestra más de nuestro compromiso con la cultura", según una nota de la Corporación municipal.

El alcalde ha querido "invitar a todos los sevillanos y a quienes nos visiten a acercarse y descubrir este emblemático edificio situado en el corazón de la ciudad que ha recuperado todo su esplendor después de dos décadas abandonado y que ahora se convertirá en un nuevo espacio cultural para la ciudad".

La intervención realizada por el consistorio, a través de la Gerencia de Urbanismo, ha permitido recuperar casi en su totalidad la estructura de madera original de la cubierta.

Las fachadas originales, situadas al norte y este, se han restaurado al completo. En la de Jesús del Gran Poder (este) se ha dejado al descubierto una leyenda para dejar testimonio de cómo era este edificio en 1738.

En los próximos días será la Fundación Focus Loyola la responsable de realizar obras en el interior del edificio para adecuar este espacio a la que será su nueva sede y Centro de Investigación Diego Velázquez.