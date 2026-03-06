Sanz visita la sede de IBM en Nueva York para impulsar inversiones tecnológicas en Sevilla

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, durante la visita a las oficinas centrales de IBM en Nueva York. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha visitado las oficinas centrales de IBM en Nueva York, ubicadas en el número 1 de Madison Avenue, en el marco de la agenda institucional y comercial que desarrolla estos días en la ciudad estadounidense para reforzar la proyección internacional de la capital andaluza y atraer nuevas inversiones.

Durante el encuentro, Sanz ha mantenido una reunión de trabajo con responsables de la compañía tecnológica, entre ellos el Studio Leader Andrew Ellis y el Senior Experience Lead Tim Walsh, en una sesión dirigida por el Experience Leader Kasimir Koehring, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

En la visita se han abordado las principales líneas de innovación de la compañía y las posibles vías de colaboración con la ciudad en ámbitos como la inteligencia artificial, la computación en la nube, la ciberseguridad, el análisis de datos o las tecnologías aplicadas a las ciudades inteligentes.

El primer edil ha trasladado a los responsables de IBM "el potencial de Sevilla como polo tecnológico en el sur de Europa" y ha expuesto "las oportunidades que ofrece la ciudad para nuevas inversiones empresariales".

"Sevilla está viviendo un momento clave en su desarrollo tecnológico y queremos que grandes compañías globales como IBM formen parte de ese crecimiento", ha señalado Sanz, quien ha destacado que la ciudad "ofrece talento, infraestructuras y un ecosistema innovador que la convierten en un lugar muy competitivo para el desarrollo de proyectos tecnológicos y de transformación digital".

Durante la reunión también se ha analizado el interés de la compañía por ampliar su presencia en Sevilla, donde IBM ya cuenta con oficinas en la calle Cardenal Ilundáin, así como las oportunidades que ofrecen espacios como Sevilla Tech Park y el futuro distrito tecnológico del Higuerón para acoger nuevos proyectos empresariales vinculados a la innovación.

En este sentido, el alcalde ha añadido que "hemos compartido con IBM la visión de Sevilla como una ciudad preparada para liderar proyectos de innovación en ámbitos como la gestión inteligente de infraestructuras urbanas, la inteligencia artificial o incluso el sector aeroespacial".

Durante la visita, los responsables de la compañía presentaron algunos de sus desarrollos tecnológicos más avanzados, entre ellos soluciones basadas en inteligencia artificial, sistemas de gestión de activos urbanos para ciudades, avances en computación cuántica y proyectos vinculados al sector aeroespacial, ámbito en el que el centro de Nueva York cuenta con experiencia en colaboraciones con la NASA.

Esta reunión forma parte de la agenda que el alcalde desarrolla en Nueva York con encuentros con empresas, instituciones y organismos internacionales con el objetivo de reforzar la proyección económica de Sevilla, atraer inversión y generar nuevas oportunidades para la ciudad.