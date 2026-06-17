Satse exige "negociación real" y "mejoras dignas" en el convenio colectivo de la sanidad privada de Sevilla

Protesta del sindicato Satse para exigir mejoras en el convenio colectivo de la sanidad privada en la provincia - SATSE

SEVILLA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería de Sevilla Satse, con representación en la mesa negociadora del convenio colectivo de clínicas privadas de la provincia, ha lamentado este miércoles, 17 de junio, "la falta de voluntad negociadora" de la patronal, que "continúa bloqueando avances imprescindibles" para mejorar las condiciones laborales "de miles de profesionales del sector".

Tras más de siete reuniones mantenidas hasta la fecha, la representación empresarial "sigue rechazando unas reivindicaciones que Satse considera básicas, razonables y necesarias para dignificar el trabajo de quienes sostienen diariamente la atención sanitaria privada en la provincia", destaca el sindicato en una nota de prensa.

En este sentido, Satse califica de "inaceptable" que, mientras las clínicas privadas continúan aumentando su actividad y beneficios, la patronal mantenga una "posición inmovilista" y se "niegue a atender demandas mínimas" destinadas a mejorar las condiciones laborales y salariales de sus plantillas.

Asimismo, el Sindicato de Enfermería rechaza que, al mismo tiempo que los hospitales de la sanidad privada vienen recibiendo "cientos de millones de euros a través de conciertos con la sanidad pública", además de subvenciones por parte de otras instituciones, los profesionales que atienden a estos pacientes "tengan que soportar una tremenda precariedad laboral y retributiva, además de una permanente sobrecarga asistencial por la falta de personal".

Satse subraya que el colectivo de trabajadores de la sanidad privada "ha demostrado sobradamente su profesionalidad, compromiso y capacidad de sacrificio, especialmente en los momentos más difíciles vividos en los últimos años". Sin embargo, "este esfuerzo sigue sin verse reflejado en unas condiciones laborales justas".

Para el Sindicato de Enfermería, "no resulta sostenible que, mientras la inflación crece y los costes de los productos y alimentos básicos se disparan, los salarios de los profesionales de la sanidad privada les abocan a afrontar serias dificultades para cubrir sus necesidades mensuales, como vivienda, suministros, alimentación o transporte".