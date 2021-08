Satse señala al Virgen del Rocío de Sevilla "desbordado por la presión asistencial" por Covid, que ofrece doblar turnos

SEVILLA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería (Satse) de Sevilla ha denunciado la situación del Hospital Virgen del Rocío, al que describe "desbordado por el incremento de la presión asistencial".

Satse ha alertado de que "se mantienen abiertas unidades que iban a cerrar en agosto, pero para las que falta personal de enfermería para atenderlas, y las urgencias se encuentran colapsadas por la falta de respuesta desde Atención Primaria", según ha trasladado por medio de una nota.

En este sentido ha explicado que para mantener estas plantas abiertas, "la Dirección del Hospital está ofreciendo a los profesionales la posibilidad de doblar turnos, pero pretenden que lo haga a bajo coste, esto pagándoles este sobreesfuerzo en concepto de jornada complementaria, a unos 14 euros la hora".

A juicio de Satse, esta oferta es una muestra más "de la política cicatera y economicista de la administración sanitaria andaluza ya que, en caso de ser inviable la cobertura del personal por falta de disponibilidad en la Bolsa de Empleo, se debe retribuir a los profesionales que voluntariamente realicen actividades al margen de su jornada a 29,37 euros la hora en hospitales, tal y como recoge el denominado plan de mejora de la accesibilidad de los ciudadanos a los servicios con motivo de la pandemia Covid-19".

Satse ha argumentado que "una vez más se ha hecho caso omiso de las advertencias realizadas por esta organización sindical y un hospital referente como el Virgen del Rocío se encuentra desbordado por el crecimiento de los casos Covid en esta quinta ola, viéndose obligado a mantener abiertas más de medio centenar de camas de las que tenía previsto cerrar en agosto".

El Sindicato de Enfermería ha sostenido, con el precedente de que "teniendo en cuenta que la pandemia seguía muy presente", que ya avisó en junio a la Consejería de Salud y Familias de "que no podían repetir el mismo error de todos los años con la reordenación de recursos en verano y no reforzar las plantillas de profesionales y proceder al cierre de camas, unidades y servicios en los meses estivales".

LOS RECURSOS, DESTINADOS AL PLAN DE VACUNACIÓN

El sindicato pone de manifiesto que otra circunstancia que agrava la situación del centro hospitalario es la saturación de las Urgencias, que atribuye "en gran medida a la falta de respuesta desde la Atención Primaria, con unos profesionales al límite y numerosos recursos destinados al plan de vacunación".

"Esto se traduce", argumenta Satse, "en una media diaria de 400 entradas por Urgencias del Hospital General y el hacinamiento de usuarios en las salas de Observación, donde no hay una separación efectiva entre pacientes Covid y no Covid, por lo que no se garantizan unas condiciones mínimas de seguridad ni para pacientes ni para trabajadores".

El Sindicato de Enfermería ha afirmado que "no se pueden consentir ni prolongar por más tiempo ni que se ponga en riesgo la asistencia ni la situación de precariedad absoluta de los enfermeros desde el punto de vista laboral, al sufrir jornadas de trabajo extenuantes, doblajes de turnos, ausencia de descansos, contratos inestables y precarios y cambios permanentes de unidad y servicio".

El Sindicato de Enfermería ha exigido a la Consejería de Salud y Familias que "adopte las medidas necesarias para garantizar una asistencia en condiciones de seguridad a los ciudadanos y unas condiciones laborales dignas a los profesionales".