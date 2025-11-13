La segunda fase del Plan de Reforestación de Alcalá (Sevilla) prevé la plantación de 500 árboles y 2.000 arbustos

Campos y Rivas anuncian el comienzo de la segunda fase del Plan de Reforestación de la Alcalá. - AYTO.DE ALCALÁ

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 13 (EUROPA PRESS)

La delegada de Monumento Natural, Medio Ambiente y Sostenibilidad, Luisa Campos, acompañada del delegado responsable del Área de Identidad, Christopher Rivas, ha presentado la segunda parte del Plan de Reforestación Urbana 2025, dentro del proyecto 'Alcalá más verde 2024-2027'.

"Un compromiso firme de este gobierno con el futuro de nuestra ciudad, con su sostenibilidad y con la mejora del entorno natural que compartimos", ha explicado Campos en una nota de prensa.

La delegada ha realizado una balance de lo realizado hasta la actualidad, destacando que "en la primera fase del proyecto se plantaron 2.700 árboles y casi 8.000 arbustos, lo que supone superar más de la mitad del objetivo total que nos marcamos para todo el plan".

La edil ha añadido que "nuestro objetivo global es ambicioso: alcanzar los 5.000 árboles y 10.000 arbustos en este mandato, y podemos decir con orgullo que vamos por delante de lo previsto", ha puntualizado.

Igualmente, la delegada ha explicado que "no se trata sólo de plantar más árboles, sino de plantar mejor". "Estamos apostando por especies autóctonas, adaptadas a nuestro clima, que requieren menos agua, contribuyen a la biodiversidad y, sobre todo, generan sombra y amplían los espacios verdes en nuestros barrios y parques.

En esta segunda parte de 2025 que comenzó a mediados de octubre, se van a plantar 512 nuevos árboles y 1.965 arbustos, con actuaciones repartidas por diferentes espacios de la ciudad. De esta manera, se da continuidad a un trabajo constante y planificado que está transformando la imagen verde de Alcalá avanzando paso a paso hacia una ciudad más habitable, más saludable y más sostenible.

Por su parte, Rivas ha resaltado que "cuando termine esta segunda fase, se habrán superado los 3.200 árboles plantados en las ciudad". El delegado también ha remarcado que "se trata de ir dando pasos en la línea de la planificación en términos medioambientales y la lucha contra el cambio climático".